Лидер боснийских сербов и президент Хорватии поняли друг друга

27.10.2021 19:38 (Мск), Загреб, Алексей Топоров

Cербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о трехчасовом разговоре с президентом Хорватии Зораном Милановичем в Загребе.

Об этом лидер боснийских сербов поведал в ходе общения с прессой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додик заявил, что в ходе трехсторонней встречи обсудил с Милановичем все важные политические вопросы, касающиеся БиГ, Хорватии, Балкан и ЕС.

«Беседа привела к сближению и определению общих позиций, а именно тому, что необходимо обеспечить стабильную и безопасную среду в БиГ, – сказал лидер боснийских сербов. – И пониманию, что стабильности не будет, если кто-то пытается использовать текущие разногласия в БиГ как способ дестабилизировать соседей и, по сути, намереваясь еще больше дезавуировать и лишить прав государствообразующие народы БиГ».

Додик отметил, что вместе с Милановичем они подчеркнули важность трех государствообразующих народов и их прав, и пришли к выводу, что имеет место ряд существенных нарушений Конституции БиГ, намекнув на произвол бошнякских властей Сараево и западных Верховных представителей.

В свою очередь, администрация президента Хорватии по итогам встречи выпустила более пространный и дипломатичный по тону релиз.

«Встреча президента Милановича с господином Додиком является продолжением деятельности президента Республики Хорватия с целью обеспечения стабильности и функционирования Боснии и Герцеговины, а также реализации законного представительства всех трех составляющих народов в соответствии с Дейтонским соглашением. С этой целью президент Миланович ранее встречался с Бакиром Изетбеговичем , представителем бошнякского народа, и Драганом Човичем – представителем хорватского народа в Боснии и Герцеговине», – говорится в официальном заявлении.

Боснийские сербы и боснийские хорваты являются ситуативными союзниками на фоне желания сараевской элиты создать при поддержке Запада унитарное моноэтническое и моноконфессиональное государство с доминированием бошняков-мусульман.

Республику Сербскую, как и боснийских хорватов, вынужденных, согласно Дейтонскому соглашению, жить с бошняками в одном энтитете – Федерации БиГ, подобное положение не устраивает.

Причиной недовольства боснийских хорватов кроется в том, что на уровне энтитета Сараево зачастую проталкивает важные решения путем голосования большинства, а бошняков в Федерации существенно больше. Именно благодаря голосам бошняков в Президиум БиГ был избран хорватский слуга сараевской элиты Желько Комшич, в то время как боснийские хорваты своим лидером считают Драгана Човича.

Последовательно отстаивая интересы Запада на Балканах, президент Хорватии Зоран Миланович, тем не менее, вынужден считаться с интересами обойденных Западом боснийских соплеменников – и на этой почве договариваться с боснийскими сербами.