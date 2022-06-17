Лидер боснийских сербов: Мы не пойдем против России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боснийские сербы нисколько не жалеют, что благодаря им Босния и Герцеговина не присоединилась к антироссийским санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член президиума Боснии и Герцеговины посетивший Петербургский международный экономический форум Милорад Додик, отвечая на соответствующий вопрос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я совершенно не жалею об этом решении. И, более того, считаю это абсолютным абсурдом, чтобы Босния и Герцеговина вводила санкции против России, которая является гарантом Дейтонского соглашения. Дейтонское соглашение, в свою очередь, является самой основой и гарантом существования всей Боснии и Герцеговины. Но мир полон абсурда», – с казал Додик в интервью «Известиям».

Он обратил внимание, что хорватско-мусульманская часть Боснии и Герцеговины пытается быть солидарна с Западом.

«Но Евросоюз не всегда прав, и не всегда следует быть с ним солидарным. Нельзя забывать, что против сербов в свое время тоже были введены санкции. Поэтому мы на себе прекрасно почувствовали отношение Запада. Кроме того, на протяжении всей истории Россия поддерживала сербов», – говорит политик.

Также он подчеркнул, что Республика Сербская не позволит Боснии и Герцоговине стать членом НАТО и высказался относительно перспектив членства в ЕС.

«В нашем регионе энтузиазм по поводу присоединения к Евросоюзу довольно слабый. Он совершенно не на том уровне, на котором был, например, 10 лет назад. Все будет в большей степени зависеть от того, как Европа будет развиваться. Не будет ли она подвержена американской политике», – говорит Додик.

Впрочем, он оговорился, что не против евроинтеграции, но добавил, что этот процесс «должен происходить на приемлемых для нас условиях».