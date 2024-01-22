Лидер боснийских сербов ответил Байдену на слова о захвате Россией Балкан после победы на Украине

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Выступая перед мэрами американских городов, президент США Джо Байден «объяснил», почему надо поддерживать Украину.

По мнению американского лидера, победив Киев, Москва не остановится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Байден заявил, что Вашингтон обязан поддерживать украинцев, что бы те «не пали» под ударами русской армии.

«Если мы уйдем в сторону, и Россия сможет поддерживать свое наступление и сломить Украину, как вы думаете, что случится с Балканскими странами? Что будет происходить от Польши до Венгрии с ее Орбаном?», – развёл пропаганду американский президент.

Он также «вспомнил» свой разговор с экс-госсекретарем Генри Киссинджером незадолго до его смерти, когда тот сказал ему, что «Европа не смотрела на Россию без ужаса со времен Наполеона, и так продолжалось до нынешнего момента».

На спич Байдена публично ответил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Мы – сербы на Балканах, настроены на мир, на сотрудничество для прогресса. Если хотите реализовать свои интересы, расплачивайтесь сами. Перестаньте лгать, перестаньте натравливать нас друг на друга. Мы имеем право на мирное будущее», – заявил лидер боснийских сербов.