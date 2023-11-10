Лидер боснийских сербов ответил на антироссийский выпад США

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Президент Республики Сербской (одна из частей Боснии и Герцеговины) Милорад Додик ответил послу США Майклу Мерфи, который накануне возмущался злонамеренным влиянием России на регион.

По словам лидера боснийских сербов, американский дипломат постоянно лжет и манипулирует.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», посол США в Боснии и Герцеговине Майкл Мерфи недавно разразился антироссийской эскападой:

«Нет никаких сомнений в том, что Россия ведет злонамеренную деятельность в стране, в целом на Западных Балканах и во всем мире».

При этом реализация российских интересов в БиГ создает проблемы и усугубляет разногласия, объявил американец.

«Единственным злонамеренным влиянием в БиГ являются представители США, которые постоянно выступают против Республики Сербской. Они честные люди, они стреляют честно, без злонамеренного влияния, они никогда в истории не сбрасывали бомбы ни на одну страну. Они ничего дурного не сделали, никого не убили, когда они появляются перед ними нужно сразу пасть ниц и поблагодарить их за то, что они есть», – не скрывая сарказма, прокомментировал слова американца Милорад Додик.

При этом лидер боснийских сербов отметил, что Владимир Путин уважает Дейтонское мирное соглашение, территориальную целостность БиГ и внутреннюю организацию страны, основанную на принципе двух энтитетов и трех государствообразующих народов. Что российский президент подтвердил во время последней встречи с Додиком в России.

«Это то, чего не хватает Мерфи: он тот, кто никогда не говорит о двух энтитетах и трех государствообразующих народах, а постоянно заявляет о каком-то гражданском устройстве. Это мистификация, которая звучит красиво на Западе, но здесь она не пройдет, потому что она неконституционна. Мерфи не может объяснить своим людям в Вашингтоне, почему половина страны, в которой он является послом, с ним не общается», – заметил президент Республики Сербской.