Лидер боснийских сербов: Референдум – часть общепринятой политической практики

Референдум, являющийся наиболее полным способом народного волеизъявления, должен и должен быть частью общепринятой политической практики, а Республика Сербская (РС) поставит вопрос о своей независимости от Боснии и Герцеговины (БиГ), если это государство не вернётся к конституционному порядку.

Об этом лидер сербов БиГ Милорад Додик заявил в интервью «Спутник Сербия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос журналиста о том, каким является его отношение к референдумам, которые прошли в бывших регионах Украины, учитывая тот факт, что Белград заявил о непризнании их результатов, Милорад Додик отметил, что понимает такое отношение официального Белграда. По его словам, если Сербия признает референдумы, то окажется на шаг ближе к признанию так называемой «Республики Косово».

«С другой стороны, мы, борющиеся за свой статус в Республике Сербской (один из двух энтитетов БиГ – прим. ПН), считаем, что референдум, являющийся самым полным способом народного волеизъявления, должен быть частью общепринятой политической практики. Россия имеет право защищать миллионное русское население на этой территории. Если американцы могут защитить одного своего гражданина в любой точке мира, использовать свои самые элитные подразделения, чтобы предотвратить беду своих граждан, – то почему, простите, Россия не имеет права защищать 15 миллионов русских, особенно после всего, что они пережили на Украине. Их язык был запрещён, и что, они должны были переехать оттуда? Вместо этого они решили сражаться» – заявил лидер сербов БиГ.

Милорад Додик также отметил, что в ответ на угрозы Брюсселя приостановить процесс вступления Сербии в ЕС весь политический истеблишмент страны должен объединиться вокруг национальных и государственных интересов, и поддержать президента Сербии Александра Вучича как сильного переговорщика.

«Западу не подходит Вучич, который готов с трибуны ООН заявить, что все уважают территориальную целостность Украины, но не делают этого по отношении к Сербии. Вучич является проблемой для Запада, потому что он становится региональным или даже европейским лидером, который имеет четкую позицию, и демонстрирует политику защиты сербских национальных и государственных интересов. И они сделают все, чтобы принизить его и, добиваясь от него небольших уступок, пытаются показать, что он слаб. Для этого Запад присылает в Сербию чиновников третьего ранга в виде посредников» – сказал Милорад Додик.

По его словам, подобная ситуация сложилась и в Боснии и Герецговине, и Республика Сербская, которая пока только защищаемся, может предпринять более жёсткие ответные действия.

«Если БиГ не вернётся к конституционному порядку, мы поставим вопрос о нашей независимости. Мы выберем, когда наступит этот момент. Оппозиционеры могут сказать, что Додик всё время это обещает. Да, но я легализовал этот вопрос, и все ждут, что это произойдет. Когда я впервые упомянул об этом [независимости РС] пять лет назад, никто не смел об этом говорить. Мы можем принять БиГ в том виде, как это слово в слово написано в её Конституции, и если вы этого не хотите, то точно не получите того, что себе представляли. Когда мы выйдем из неё? Когда возникнут обстоятельства. Запад в ярости, и я думаю, что они были бы рады расправиться с кем-то, чтобы показать свою силу, поэтому мы немного подождем, ведь мы не иррациональны» – сказал политик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на встрече с Милорадом Додиком, состоявшейся в Кремле 20 сентября, президент России Владимир Путин пожелал лидеру сербов БиГ успехов на грядущих выборах, которые состоятся 2 октября. Додик, который ныне является членом Президиума БиГ от сербского народа, баллотируется на пост президента Республики Сербской и лидирует в рейтингах.