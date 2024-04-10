Лидер боснийских сербов: Республика Сербская никогда не пустит Боснию в НАТО

Президент Республики Сербской Милорад Додик в ответ на заявление-просьбу бошнякского члена Президиума Боснии и Герцеговины Дениса Бечировича к руководству Североатлантического Альянса принять его страну в НАТО, заявил, что этого никогда не случится.

«Сегодня совершенно очевидно, что не приемлем даже статус кандидата в НАТО, который пытаются лоббировать бошняки-мусульмане, и тем более невозможно принять решение о присоединении БиГ к этому альянсу. Это не произойдет законным путем», – сказал Додик агентству «СРНА», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя призыв бошнякского члена Президиума БиГ Дениса Бечировича к НАТО пригласить страну в Альянс и вернуться на свои оставленные после первых лет оккупации базы в Боснии, Додик отметил, что Бечирович склонен к злоупотреблению своим статусом бошнякского члена Президиума БиГ, забывая, что он только один из трех его членов.

«Я могу понять, что это его позиция – это позиция мусульман-бошняков Боснии и Герцеговине и даже частично хорватов, но это не позиция Республики Сербской. Бечирович должен знать, что военные вопросы в Президиуме решаются консенсусом, а консенсуса не существует и не может быть достигнуто. Как человек, равный среди равных, поскольку члены Президиума равны, Бечирович должен уважать эту ситуацию и не усложнять ее еще больше…. НАТО однажды бомбило сербов, и нам больше не хочется подобного. По этой причине мы не можем принять членство в НАТО, и я думаю, что это принципиальная и политически правильная позиция», – заключил Додик.