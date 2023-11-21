Лидер боснийских сербов: «Россия подтверждает невыносимое давление коллективного Запада на нас»

Алексей Топоров.  
21.11.2023 21:43
  (Мск) , Белград
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Беспредел, Босния, Дзен, Дискриминация, Запад, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сопротивление


Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что сербский энтитет не планирует отделения от Боснии и Герцеговины.

При этом, по его словам, БиГ распадется сама, мирным путем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что сербский энтитет не планирует отделения от Боснии...

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Милорад Додик выступил на пресс-конференции в Баня-Луке в связи с очередной датой заключения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец войне в Боснии и Герцеговине.

«Дейтонское соглашение является международным соглашением и, следовательно, неотъемлемой частью международного права. Республика Сербская через Югославию подписала Общее рамочное соглашение и все приложения, которые позже послужили Венецианской комиссии для установления того, что Республика Сербская имеет международно признанный статус, поскольку она является стороной, подписавшей международный договор…

Это соглашение подписали Югославия, Хорватия и тогда еще несуществующая Республика БИГ, которую представлял Алия Изетбегович (лидер бошняков-исламистов), которая не имела легитимности ни у (боснийских) сербов, ни (боснийских) хорватов», – отметил лидер боснийских сербов.

Он подчеркнул, что Республика Сербская выжила, несмотря на постоянное давление.

«Сегодня Россия, как один из свидетелей парафирования и подписания Дейтонского соглашения, подтвердила, что речь идет о невыносимом и антидейтонском давлении со стороны того, что мы называем коллективным Западом во главе с США и Великобританией. После Дейтона у Республики Сербской не было ни одного года, в течение которого она могла бы посвятить себя развитию и стабильности», – отметил Додик.

Он подчеркнул, что Босния и Герцеговина находится в колониальном статусе и что колониальные администраторы в Сараево пытаются с помощью различных махинаций поставить РС в положение пустого приложения, которое не будет иметь никакого смысла. Додик заявил, что «колониальная администрация во главе с американским послом использует ложь» для достижения целей, напомнив, что Республика Сербская приняла решение, что ее госчиновники не будут контактировать с сотрудниками американского посольства в БиГ.

«Мы видим, как осуществляется сатанизация Республики Сербской. Все руководство Республики Сербской и сербский народ демонизированы вплоть до преследования через различные международные и даже местные судебные учреждения. За эти 28 лет в Республике Сербской почти не было ни одного крупного политика, у которого не было бы проблем с международной колониальной администрацией.

Вот, почему эта наша борьба представляет собой борьбу против колониальной администрации», – заключил президент Республики Сербской.

Додик добавил, что Республика Сербская не планирует отделения от Боснии и Герцеговины, но Босния и Герцеговина сама распадется мирным путем.

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