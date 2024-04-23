Лидер боснийских сербов – секретарю Совбеза РФ: «На нас давят, но мы от России не отступимся!»

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Президент Республики Сербской Милорад Додик принимает участие в Международном форуме по безопасности в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия он встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы благодарны вам за ваше решение провести день траура по жертвам теракта в Москве. Ваши прекрасные личные отношения с президентом России Владимиром Путиным способствуют и прекрасным отношениям между Республикой Сербской и Российской Федерацией», – сказал, обращаясь к гостю, Николай Патрушев.

Также он заявил, что считает открытие консульства России в столице Республики Сербской Баня-Луке дополнительным шагом в развитии отношений между РС и Россией.

«Мы также знаем, что вы находитесь под большим давлением из-за ваших хороших отношений с нами», – отметил Патрушев.

Милорад Додик, в свою очередь, поблагодарил секретаря российского Совбеза за тёплый приём.

«Вы правы, мы находимся под большим давлением, но мы по-прежнему настроены на хорошие отношения с Россией», – сказал президент Республики Сербской.

Также помимо Милорада Додика в составе делегации РС в Санкт-Петербург приехали министр развития науки, технологий и высшего образования Желько Будимир, сенатор РС, экс-глава спецслужбы Сербии БИА Александр Вулин, а также сербский министр безопасности в Совете министров БиГ Ненад Нешич.