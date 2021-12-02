Лидер боснийских сербов встретился в Москве с президентом России

02.12.2021  22:42 (Мск), Москва,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Босния, Газ, Дзен, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия


Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе своего визита в столицу России был принят президентом страны Владимиром Путиным.

На завтра у лидера боснийских сербов запланирована встреча с представителями концерна «Газпром», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе своего визита в столицу...

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По итогам встречи Додик рассказал журналистам Республики Сербской о том, что разговаривал с Путиным о текущей ситуации в регионе.

«Я познакомил Путина с нашим взглядом на происходящее в Боснии и Герцеговине, – прокомментировал встречу лидер боснийских сербов. –  Я могу сказать, что он очень хорошо разбирается в деталях и интересуется практически каждым вопросом возможного развития политической ситуации».

Также, по словам Милорада Додика, ему предстоит встреча с представителями концерна «Газпром», в ходе которой он намерен обсудить поставки российского газа в РС по более низким ценам, чем в остальную Европу.

«Встретил в Москве лидера сербов Боснии и члена Президиума БиГ Милорада Додика сразу после его встречи с Президентом Путиным. Поговорили о судьбе Республики Сербской в будущем предвыборном году, российских инвестициях в энергетику и сроках открытия консульства РФ и Русского культурного центра в Баня-Луке.

Уже в следующем году начнётся строительство продолжения газопровода из Сербии в Республике Сербской.  А весной ожидается открытие консульства России в Баня-Луке… Интуиция мне подсказывает, что грядущие выборы он не проиграет», – прокомментировал визит лидера боснийских сербов в Россию политолог, автор проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

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