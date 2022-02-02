Лидер боснийских сербов заблокирует милитаристскую инициативу британцев

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Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ответил на недавнее заявление посольства Великобритании в Сараево о намерении увеличить военное присутствие в стране.

Лидер боснийских сербов назвал подобные планы неприемлемыми.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Додик ответил, что милитаристская инициатива Великобритании однозначно не получит поддержки Президиума БиГ. То есть сам Додик, как сербский член Президиума, заблокирует ее, даже если на нее согласятся бошнякский и условно-хорватский – избран голосами бошняков и не признается боснийскими хорватами за лидера своей общины, члены – Шефик Джаферович и Желько Комшич.

«Соединенное Королевство по-прежнему твердо привержено безопасности и стабильности БиГ и всех Западных Балкан. Хотя у нас нет планов по увеличению нашего присутствия в миротворческой операции, мы ищем способы усилить наше военное участие в Боснии и Герцеговине, в том числе на двусторонней основе и через штаб-квартиру НАТО в Сараево», – заявили ранее в посольстве Великобритании в Боснии и Герцеговине.

Милорад Додик.

В свою очередь лидер боснийских сербов отметил, что ни один из легитимных представителей миротворческой миссии в БиГ не говорил о необходимости расширения миссии, или об угрозе стабильности в БиГ, потому сам он не видит причин «по которым сюда должны прийти англичане».

«Я считаю, что существующий воинский контингент миссии «Алтея» (операция многонациональной группировки войск государств ЕС в Боснии EUFORALTHEA – ред.) вполне достаточен, и у БиГ нет проблем, которые потребовали бы дополнительных сил. Поэтому правомерно, и логично сомневаться в намерениях британцев, выдвинувших эту инициативу, особенно в год выборов», – заметил Додик.