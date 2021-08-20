Лидер боснийских сербов заявил, что сараевские спецслужбы получили команду на охоту за ним

20.08.2021 10:51 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик заявил о том, что прокуратура БиГ велела SIPA (Государственное агентство расследований и защиты) допросить его в связи с отрицанием лживого «геноцида в Сребренице».

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что сараевский аналог ФСБ – SIPA (Državna agencija za istrage i zaštitu – Государственное агентство расследований и защиты) получило команду от Прокуратуры БиГ вызвать его на допрос, Додик сообщил находясь в Мостаре, который негласно считается столицей боснийских хорватов.

При этом он рассказал об этом, комментируя поведение градоначальника бошнякской Ябланицы Дамира Шабановича, который инициировал против него уголовное дело за то, что он не отправил армейские вертолеты на тушение пожаров. Сам Додик объяснил свой поступок тем, что винтокрылым машинам по сорок и более лет, и что они давно не подвергались регулярному ремонту.

«Я думаю, что я тот человек, против которого предъявлено больше всего уголовных обвинений в этой стране, – сказал лидер боснийских сербов. – Ежедневно что-то возбуждают. Я вижу, как Прокуратура БиГ попросила SIPA допросить меня по поводу отрицания геноцида в Сребренице. Мы просто не хотим, чтобы иностранцы вводили законы в нашей стране, независимо от их содержания».

Так Додик намекнул, что поправки в УК, карающие за отрицание липового «геноцида» были введены бывшим Верховным представителем по БиГ, австрийским дипломатом Валентином Инцко. Додик добавил, что боснийские сербы никогда не согласятся с ними.