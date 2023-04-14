Лидер «Бумбокса»: На русском больше не пою – гадко

Более всего в войне пострадали именно русскоязычные регионы, поскольку русские якобы используют язык как оружие.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил ушедший в тероборону Киева лидер украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Певца спросили, является ли принципиальной позицией то, что он больше не исполняет свои русскоязычные песни.

«Нет, мне просто гадко, это никакая не принципиальная позиция. Наш враг использует язык как оружие. На сегодняшний день наиболее пострадавшие от этой войны регионы, которые оказались неготовыми к тому, что враг использует язык как оружие, и более всех пострадали.

Отпор там мог быть намного сильнее, чем оказался. И пока армия дошла туда, к сожалению, произошли ужасные военные преступления, это всем известно из открытых источников», – ответил Хлывнюк.