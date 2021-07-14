Лидер черногорских раскольников напугал мусульманскую аудиторию

14.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава непризнанной Черногорской православной церкви Мираш «Митрополит Михаил» Дедеич заявил о том, что только благодаря членству в НАТО в Черногории не началась гражданская война.

Об этом раскольник рассказал Al Jazeera Balkans, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе эфира, посвященного «геноциду в Срербренице» (траурные мероприятия в Поточарах в честь этого липового «геноцида» Дедеич посещает ежегодно) глава раскольничьей Черногорской Православной Церкви назвал «сербского тролля» – Сербскую православную церковь, а также Сербскую академию наук и искусств (САНУ) и Союз писателей Сербии виновниками гражданской войны и распада Югославии.

«Распоп», как называют в свое время расстриженного и анафемствованного самозванца сербы, говоря о Сребренице, сказал, что «подобные преступления не имеют оправданий ни в одной из основных религий, и тех, кто совершает такое, нельзя считать людьми».

По словам Дедеича, в Республике Сербской, но также и в соседней Сербии, не признают «геноцид», потому что опасаются репараций, компенсации, которую могут потребовать «выжившие жертвы и семьи убитых».

«Это огромные деньги!», – резюмировал глава ЧПЦ.

Дедич вновь напугал мусульманскую аудиторию балканской «Аль-Джазиры», сказав, что сербские националисты не оставили идей создания Великой Сербии, в состав которой должны войти часть Боснии и Герцеговины, Черногории и некоторых других частей региона. При этом, по его словам, нынешнее черногорское правительство Здравко Кривокапича является просербским, и что только благодаря членству в НАТО в стране не разразилась гражданская война.