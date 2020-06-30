30.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Конфликт, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Религия, Россия, Сербия, Скандал, Церковь, Черногория
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Лидер черногорских раскольников обвинил Сербскую церковь в распространении коронавируса


Анафемствованный глава общественной организации «Черногорская православная церковь» Мираш «митрополит Михаил» Дедеич обвинил Сербскую православную церковь в том, что она хочет заразить «биологическим оружием» максимальное количество черногорцев.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дедеича, против Черногории ведется необъявленная война, в которой используются все средства, в том числе и биологические. Он также заявил, что черногорский режим в этой связи не приветствует протестные литии СПЦ, которые рано или поздно будут полностью запрещены.

«Известный гражданин, который заразился во время матча в Белграде, передал коронавирус еще нескольким жителям Цетине (город в Черногории – ред.), которые не виноваты, и не обязаны были защищать себя от случайной встречи с ним, уходя в самоизоляцию, которая угрожает теперь всему городу, – пустился в рассуждения анафема. –  Очевидно, что Сербская Церковь получает из Сербии стимул для организации литий с целью распространять коронавирус, как биологическое оружие, чтобы заразить как можно больше граждан и нанести ущерб черногорской экономике и туризму».

Анафема считает, что призывы к массовым протестным литиям СПЦ незаконны, поскольку подобные акции приведут к новым случаям заражений коронавирусом, который «во многих случаях, особенно у пожилых людей, приводят к смерти».

При этом он утверждает, что все церкви и религиозные организации, кроме СПЦ, действуют в соответствии с мерами, предписанными Национальным координационным органом (NKT) по борьбе с инфекционными заболеваниями.


При этом позабыв сказать о том, что черногорский закон «О свободе вероисповедания» составлен так, что не дискриминирует ни одну конфессию и религиозную организацию, кроме СПЦ, угрожая отобрать у той храмы и монастыри в пользу черногорских раскольников.

«Напрасно они кричат «не дадим святыни!», мы знаем, что эти святыни были незаконно перенесены из нашей державы в Сербскую Церковь, и что они наши, и что мы никому их не отдадим, даже если вся Сербия и Республика Сербская встанут в литии!», – заключил раскольник.

Напомним, раскольничья «Черногорская православная церковь» в 2000 году была официально зарегистрирована как общественная организация. Ее нынешний «предстоятель» Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.

Однако страдальца приютил Константинопольский Патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-ых забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

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Подобные телодвижения возмутили Вселенский Патриархат, и Константинопольский Патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.

В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда, Мираш Дедеич говорит о Патриархе Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему, что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского Патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.

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