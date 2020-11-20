23.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Политика, Религия, Церковь, Черногория
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Лидер черногорской диаспоры США в ярости: «Премьер встал на колени перед СПЦ»


Руководитель Союза черногорцев US Global Мирсад Яхович заявил о то, что диаспора в США не смирится с тем, что правительство Черногории возглавит «человек оскорбляющий» ее.

Скандальные высказывания лидера диаспоры процитировали все СМИ, поддерживающие националистический режим президента Черногории Мило Джукановича.

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Как сообщает корреспондента «ПолитНавигатора», Яхович возмущен тем, что премьер-министра Здравко Кривокапич «назначил» недавно усопший митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, что тот считает, что «догма выше науки», и что он держит в своем кабинете «флаг другой страны» (по всей видимости, речь идет о сербском триколоре – ред.).  По мнению американского черногорца, Кривокапич «не уважает наследие и дух свободы нашего народа», «не признает Черногорию как независимое государство и черногорцев как большинство в нем».

«Премьер проявил еще большую глупость, встав на колени перед гробом умершего митрополита, поцеловав его несколько раз. Он причащался одной ложкой, что показало его отношение к такой опасной болезни, как COVID-19», – добавил лидер US Global.

Яховича сильно заботит то,  что по его словам, СПЦ собирает при помощи различных незаконных действий с более чем 650 церквей и монастырей в Черногории.

«Эта религиозная организация не платит налоги государству даже на гостиничные объекты на черногорском побережье. Вопрос в том, будет ли назначенный премьер-министр, когда он придет к власти, собирать налоги с церкви, которой он был приведен к присяге? Если он этого не сделает, а мы считаем, что он этого не сделает, то это означает, что он сознательно поддерживает другую нацию и другую церковь», – сказал Яхович.


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