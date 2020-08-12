Лидер черногорской оппозиции намерен восстановить отношения с Россией

12.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Профессор инженерного факультета Университета Подгорицы и лидер оппозиционной сербофобскому режиму Мило Джукановича коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич пошел в политику после принятия правительством дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания».

Об этом лидер просербской и пророссийской оппозиции рассказал порталу «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот закон было бы правильнее назвать «законом о запрете на свободу вероисповедания православных», – подчеркнул Кривокапич. – Его содержание и дух заставили меня еще больше мобилизоваться и занять определенную политическую позицию, в результате чего я принял предложение возглавить список коалиции «За будущее Черногории».

По мнению политика, сразу же после принятия закона черногорский прозападный режим стал давить на всех, кто выступил против дискриминационного нововведения: начались покушения на свободу совести, свободу СМИ и даже ограничения свободы передвижения. А эскалация давления со стороны властей началась после того, как православный народ и духовенство ответили властям многотысячными крестными ходами и протестными митингами.

«От выборов и нашей победы я ожидаю того, что все, кто нарушал закон и занимался расхищением государственного имущества и казны, будут отданы под суд, – убежден черногорский оппозиционер. – Я прослежу за тем, чтобы наша коалиция и другие оппозиционные движения, которые примут участие в формировании правительства, своим примером продемонстрировали, что абсолютной властью не должно злоупотреблять, как это делал нынешний режим на протяжении последних десятилетий….

Если наша коалиция придёт к власти, мы создадим все условия для воссоздания тех отраслей промышленности, которыми славилась Черногория. Это станет возможным благодаря привлечению серьезных инвесторов, а их, в первую очередь, интересует стабильность государства и верховенство закона. Нынешний режим не смог обеспечить ни того, ни другого, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что крупные компании и серьёзные инвесторы обходят Черногорию стороной, предпочитая работать с соседними странами».

Здравко Кривокапич.

По словам Кривокапича, одним из приоритетов будущего правительства и, в частности, министерства иностранных дел в случае победы оппозиционеров станет налаживание связей с теми странами, отношения с которыми были испорчены в последние годы из-за действий нынешнего режима.

«Конечно, тут я имею в виду и Российскую Федерацию — нашу братскую, православную, славянскую страну, нашего исторического друга. Народ Черногории питает искреннюю симпатию к русскому народу, и, как показывают социологические исследования, на это не смогла повлиять агрессивная русофобская политика властей. Надеюсь, что новое правительство не просто вернет отношения с Россией на должный уровень, на котором они и были всю их историю, но и наведет новые мосты в сфере экономического и культурного сотрудничества», – добавил лидер коалиции «За будущее Черногории».