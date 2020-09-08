Лидер черногорской оппозиции: «Сербофобия – это наследие режима Джукановича»

08.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава движения «За будущее Черногории», которое вместе с союзниками по итогам недавних парламентских выборов может сформировать правительство этой страны, Здравко Кривокапич пообещал восстановить естественные дружеские отношения с Сербией.

Также оппозиционер прокомментировал прошедший в минувшее воскресенье в столичной Подгорице сход сторонников Джукановича под лозунгом «Черногория – это не Сербия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто в здравом уме не может сказать, что Сербия является враждебным государством по отношению к Черногории, – сказал Кривокапич. – Я ожидаю, что после формирования нового правительства, независимо от политики разделения, которую до сих пор проводила правящая Демократическая партия социалистов, отношения между Сербией и Черногорией в будущем будут полностью естественными и дружескими. Практически у всех в Черногории есть друзья, родственники и кумовья в Сербии».

На вопрос, что привело к такой ненависти к Сербии и сербам, которую можно было почувствовать на митинге в Подгорице, Кривокапич сказал, что создателем такой политики является именно тот, кто правил в стране до сих пор, то есть диктатор с тридцатилетним стажем Мило Джуканович.

«Это неуместно, мы хотим это исправить и вместе создать добрососедские отношения, – подчеркнул лидер сильнейшей оппозиционной коалиции. – Что должно быть основано на взаимном сотрудничестве и уважении, и никто не должен подвергать опасности кого-либо, а также следует понимать, что реализация проектов «Великой Албании» или «Великой Сербии» в Черногории невозможна».

При этом Здравко Кривокапич пообещал, что одним из первых шагов нового правительства станет пересмотр дискриминирующего СПЦ «Закона о свободе вероисповедания».

«Он будет одним из первых реорганизован и доведен до той формы, которой заслуживает этот закон. Есть еще шесть законов, каждый из которых носит дискриминационный характер, и мы, вероятно, придем к взаимосвязи между законом и Конституцией, законом и затрагиваемым им сторонами, а не, как сейчас, чтобы закон был диктатом, который кто-то должен выполнять.

Закон должен быть лучшим решением для всех заинтересованных сторон», – добавил лидер коалиции «За будущее Черногории».