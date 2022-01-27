Лидер «Донецкой республики» осадил российского либерала

Один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов в эфире «ОСН» вступил в жесткий спор с российским либеральным политологом Константином Калачевым, который усомнился в том, что России стоит вступаться за республики Донбасса, поскольку операция по принуждению Киева к миру грозит новыми санкциями и падением уровня жизни в РФ.

«Прежде чем рассуждать, говорить о том, а нужно ли было все это делать, мне бы хотелось предложить – уважаемые эксперты, вам бы хотелось быть гражданами Украины? Сегодняшней Украины, где герой – Бандера и Шухевич, где по Майдану гуляют маршами националисты, СС «Галичина», где устраивают гей-парады. Вам хочется жить в этой стране? Вашим детям хочется жить в такой стране, вы будущее желаете своим детям такое? Вы можете ответить, Украина сегодня – суверенное государство?» – заявил Муратов.

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«Да Украина сегодня – вполне суверенное государство, даже более того – хвост виляет собакой», – отмахнулся Калачев.

«Украина сегодня – банановая республика, шайба, которую пихают и влево, и вправо. Украина играет против России. Задача сегодня политических элит Украины – развязать прямой вооруженный конфликт с Россией. Эта задача ставится с 14-го года, и сегодня Донбасс – Донецк, Луганск – это как Брестские крепости, которые восьмой год держат оборону», – подчеркнул Муратов.

Калачев продолжил настаивать, что Москве вряд ли стоит поддерживать ЛДНР.

«Сейчас украинское руководство спорит с американским по поводу российской угрозы. Американское руководство признает угрозу, украинское – нет.

Я могу сказать, что Украина – это тот самый случай, когда хвост виляет собакой. Условно говоря, не только Америка может манипулировать Украиной, а и Украина может манипулировать Америкой и даже отдельными странами Европы.

Что касается похода на Киев, с такой позицией выходить на переговоры точно нельзя… Если вы признаете свою субъектность, вы должны признать и их субъектность, и тогда о чем-то можно разговаривать. А если вы признаете свою субъектность, но не признаете их субъектность, если вы считаете, что у вас все плохо, то пусть все будет плохо и у нас в России, то есть, мы должны будем костьми лечь, чтобы обеспечить вам реализацию ваших планов похода на Киев…

Что это даст России с точки зрения уровня жизни, качества жизни, жизни моих многочисленных детей и так далее. Мне кажется, ваша позиция не в роли переговорной, и это очень плохо», – заявил либерал.