Лидер «Голоса» вознамерился увековечить себя в уголовном «Акте Вакарчука»

15.07.2019, Киев, Игорь Петров

Лидеры «Оппозиционной платформы – за жизнь» должны быть наказаны за проведение переговоров с Москвой о поставках российского газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прошли очередные так называемые переговоры между Медведчуком, Бойко и российским премьером Медведевым. Слава Богу, эти антиукраинские политики не занимают сейчас никаких государственных должностей. Они спокойно едут в Москву, проводят там какие-то переговоры, говорят о поставках российского газа в Украину. Они позволяют себе заявления «мы поставили точку в подготовке контракта на поставку российского газа».

Кто их уполномочил это делать?

С другой стороны, российский премьер официально выражает поддержку «Оппозиционной платформе – за жизнь», которая принимает участие в выборах в Верховную раду», – возмущен певец.

Таким образом, «Оппозиционная платформа – за жизнь» пытается набрать больше голосов за счет национальной безопасности Украины, и этому надо противостоять, считает он.

В связи с этим его партия инициирует законопроект, которым подобные инициативы наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.

«Такая практика существует во многих странах. США ввели «Акт Логана» еще в 1799 году, он вводил уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу запрета сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора. Сепаратные переговоры надо приравнять к госизмене», – потребовал Вакарчук.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 111 УК «Госизмена», и ввести наказание за сепаратные переговоры в виде лишения свободы на срок 13-15 лет а также запрета занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Законопроект также обязывает реагировать на факт ведения таких переговоров СБУ, и изменения также должны быть внесены в закон о СБУ.

«Чтобы отбить у некоторых политиков вступать в переговоры мы предлагаем усложнить использование купленных ими телеканалов с целью расшатывания украинской государственности», – рассуждает Вакарчук.

Таким образом, в перечень недопустимых действий в законе о телерадиовещании добавляется «призыв к насильственному изменению конституционного строя, распространение информации, которая посягает на территориальную целостность Украины, суверенитет Украины или оправдывает агрессию против Украины или оккупацию ее территории».

Напомним, архаичный даже по американским меркам «закон Логана» предусматривает штраф или три года тюрьмы любому гражданину Америки, который самовольно вступает в переговоры с иностранным государством, имеющим разногласия с правительством США.

Закон был подписан президентом США Джоном Адамсом 30 января 1799 года и назван в честь бдительного гражданина – пенсильванского лекаря Джорджа Логана.