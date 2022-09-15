Лидер КНР посетил Казахстан в воспитательных целях

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В среду состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Эта поездка является первой с момента начала коронавирусной пандемии, когда почти все члены политбюро ЦК КПК не покидали территорию Поднебесной. Поэтому переговоры в Нур-Султане в преддверии саммита ШОС демонстрируют геостратегическую важность Казахстана и региона для Китая.

Формально поездка была приурочена к 30-летию установлению дипломатических отношений между КНР и Казахстаном, а также 20-летию с момента подписания соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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Президент РК встретил гостя помпезно и даже наградил китайского лидера высшим орденом «Алтын Қыран» («Золотой орёл»), а в торжественной обстановке еще и подписал совместное заявление.

Правда, дипломатическая мишура не должна никого обманывать, так как в действительности встреча Си Цзиньпина с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым носила чисто воспитательный характер со стороны Пекина в отношении прозападной казахстанской элиты.

Председатель КНР всем своим видом и поведением показывал правящей верхушке нежелательность проведения прежнего курса и ориентации на Лондон и Вашингтон.

Символично, но именно в Астане девять лет назад Си Цзиньпин обнародовал свою стратегическую концепцию продвижения китайской инфраструктуры и влияния в мире «Один пояс – один путь», в которой Казахстану отводилось важное место. Ведь именно через территорию республики должны были быть проложены многие транспортные и энергетические маршруты, но сейчас в результате многовектороной политики Нур-Султана проекты могут быть сорваны.

Дело в том, что после визита Нурсултана Назарбаева в январе 2018 года в Вашингтон, где он встретился с Дональдом Трампом, стала резко меняться и линия руководства Казахстана в отношении Поднебесной.

Как раз перед поездкой Елбасы американцы неожиданно арестовали в банке Нью-Йорка 22 миллиарда долларов активов Национального фонда и Национального банка РК.

А уже после заключения соглашения о военном сотрудничестве с Пентагоном и подписания новых контрактов с американскими корпорациями республику в 2019-м посетил глава тогдашнего Госдепа Майк Помпео, который буквально директивно поставил перед казахстанской верхушкой необходимость следовать в русле антикитайской повестки.

Именно с этого момента, Нур-Султан начал привечать у себя беженцев и политэмигрантов из КНР, возле генконсульства Поднебесной в Алма-Ате в течение многих месяцев стали проводиться разрешенные пикеты родственников этнических казахов, якобы находящихся в «лагерях перевоспитания» и тюрьмах Синьцзяна.

В 2019-м и 2020-м по стране прокатись такие же разрешенные антикитайские митинги против переноса производства из Китая в Казахстан и аренды земли. При этом были отмечены случаи нападения на сотрудников китайских добывающих компаний.

«Неожиданно» в феврале 2020-го года на юге республики произошёл и кровавый погром дунган, этнического меньшинства, родственного китайцам, которые были обвинены придворными националистами и агентурой спецслужб в незнании местного языка и безжалостно избиты и ограблены.

Именно тогда и «отличился» новоизбранный второй президент РК Касым-Жомарт Токаев, призвавший на встрече с представителями пострадавшей диаспоры лучше изучать казахский язык.

При этом руководство Казахстана, в отличие от России и еще 36 стран, отказалось подписывать китайское заявление на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) летом 2019-го, дезавуирующее сказки США о геноциде уйгуров и национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Это стало показательным шагом Акорды (администрации президента), в результате чего стали свёртываться некоторые совместные индустриальные проекты, а уже существующие китайские предприятия, транспортные маршруты и трубопроводы оказались под угрозой диверсий и захвата.

Прибавьте к этому еще и развитие сети военно-биологических лабораторий Пентагона на территории РК, которые угрожают не только России, но и Китаю.

Последней же каплей стала установка на казахстанско-китайской границе в пограничных переходах оборудования, подаренного американскими военными, для осуществления электронного контроля по переходу граждан двух стран и грузов. Самое смешное, что данные с аппаратуры в режиме онлайн передавались за океан.

В ответ китайская сторона под предлогом борьбы с пандемией резко ограничила в 2021 году импорт и экспорт из РК, тогда как транзитные грузы проходили в обе стороны беспрепятственно. Это, безусловно, ударило по Казахстану, тогда как на КНР абсолютно не повлияло, ведь объем взаимной торговли составляет всего 0,27% от всей торговли Пекина.

В целом такая тактика показала свою эффективность, так как уже к концу прошлого года количество антикитайских митингов стало уменьшаться, как и факты проявления открытой синофобии, раннее поощрявшиеся сверху.

Но особенной неожиданностью для Пекина стала попытка кровавого переворота, совершенная высокопоставленными офицерами Комитета национальной безопасности (КНБ), при участии родственников Назарбаева и под руководством британских спецслужб в январе этого года.

Тогда замаячила реальная перспектива превращения Казахстана в местный вариант «незалежной» или в своеобразный «Анти-Китай», что при наличии 1780 километров совместной границы создавало непосредственную угрозу уже для Синьцзян-Уйгурского автономного района, где и сейчас есть протестные очаги национальных меньшинств.

Только введение ограниченного контингента войск быстрого реагирования ОДКБ при участии России спасло ситуацию. Соответственно, после этого руководство КНР в этом году через официальные и неофициальные каналы неоднократно предупреждало Акорду о недопустимости дальнейших игр с Туманным Альбионом и Белым домом, которые могут идти вразрез интересам Пекина.

Поэтому не зря Си Цзиньпин сказал ключевую фразу в своём выступлении на встрече с Токаевым:

«Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны».

То есть в этом можно увидеть, как стремление Поднебесной предоставить определенные гарантии Нур-Султану, если он будет себя нормально вести, так и очередное завуалированное китайское предупреждение о нежелательности «вмешательства каких-либо сил во внутренние дела», имея ввиду как раз деструктивное влияние Лондона и Вашингтона. Как мы знаем, не восторге в Пекине и от тюркской интеграции под эгидой Анкары, являющейся также проектом Великобритании.

То есть казахстанской верхушке в очередной раз дали понять, как раз в преддверии саммита ШОС, что неплохо бы было определиться с кем она дальше будет взаимодействовать и развиваться. При этом КНР в целях обеспечения надёжного тыла намерен и дальше активно вкладывать в республику, тем более, что общий объём китайских инвестиций на сегодняшний момент уже составил почти 13 миллиардов долларов.

Примечательно, что именно в момент нахождения Си Цзиньпина в Нур-Султане, там с визитом уже находился папа римский Франциск.

Это как раз было символическим подтверждением прежней многолетней проституированной многовекторной политики, призванной показать уже Западу, что казахстанская элита по-прежнему является европоцентричной. Тем более папу вызвали из Ватикана, чтобы тот через «миротворческое» обращение к патриарху РПЦ в рамках съезда мировых религий оказал давление на Москву.

Правда этого не получилось, так как глава российских православных отказался от участия в «съезде», но Франциск на своём служении в казахстанской столице не зря заявил следующее:

«Пора научиться не усугублять вражду и прекратить усиливать противостоящие блоки».

То есть он явно подразумевал под враждующими блоками помимо Запада еще и Китай, который сейчас как раз бросает вызов гегемону.

Поэтому рано еще ставить точку в вопросе дальнейшей ориентации казахстанской правящей элиты, активы которой пока все находятся в США, ЕС и в подконтрольных британским и американским спецслужбам офшорных зонах.

Плюс буквально сегодня сразу после отъезда Си Цзиньпина, Казахстан перевел торговлю с Россией под санкционный контроль США. Как заявил глава внешнеполитического ведомства и ярый сторонник сближения с Вашингтоном Мухтар Тлеуберди:

«Без разрешения американских чиновников соглашения не осуществляются. Цель – не попасть во вторичные санкции».

Похоже, что вкрадчивое китайское предупреждение могло и не сработать.