Лидер «Коммунистов России» увидел в Елене Малышевой американскую биологическую угрозу

17.08.2020, Москва, Вадим Егоров

В ответ на жалобу экстравагантной российской телеведущей Елены Малышевой о том, что она не может вылететь в Москву из Нью-Йорка, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил не пускать ее в страну.

Свое мнение лидер коммунистов обосновал тем, что эксцентричная дива отправилась в США во время второй волны COVID-19, и теперь может привезти заразу в Россию.

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«Нет! Я не могу понять, почему «Аэрофлот» свободно продавал билеты с 1 августа на каждый день, а теперь все отменил, – возмутилась Елена Малышева в своем инстаграм. – Так неожиданно. Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. Кошмар!!!».

На эту запись довольно жестко отреагировал эпатажный лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

«Малышева на все и на всех наплевала и поехала, поскольку в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке, – процитировала своего лидера пресс-служба партии «Коммунисты России». – Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны. Но ясно, что она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой привезет вторую волну COVID».

Следует заметить, что сама ведущая программы «Жить здорово!» на российском Первом телеканале, доктор медицинских наук и владелец сети клиник контроля за весом Елена Малышева пользуется неоднозначной репутацией у жителей России. В частности, ее много критикуют за отсутствие табу в предлагаемых в формате передачи темах, где в игровой форме рассказывают про то, как делать обрезание, почему мастурбация полезна, как правильно испражняться и делать татуировки. Многие россияне считают, что теледива «не в себе», другие же полагают, что она «сознательно развращает жителей России».

Еще одним поводом для критики стали любительские ролики Малышевой, в которой та презентует свою недвижимость в США, где у нее живут дети и внуки.

Как ранее сообщали СМИ, телеведущей принадлежит особняк в пригороде Нью-Йорка, также ее семья владеет двумя квартирами в элитной районе этого города – на Манхэттене.