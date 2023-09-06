Лидер косовских сепаратистов обвинил «союзников России» в том, что Запад недоволен Приштиной

Алексей Топоров.  
06.09.2023 18:56
  (Мск) , Белград
Просмотров: 198
 
Балканы, Дзен, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Выступая  на саммите  в столице Эстонии «премьер-министр» Косово Альбин Курти назвал виновных в срыве нормализации отношений с Сербией.

Дело оказалось не в агрессивной сербофской политике самого лидера албанских сепаратистов, а, по его словам, в происках неких «союзников России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступая  на саммите  в столице Эстонии «премьер-министр» Косово Альбин Курти назвал виновных в срыве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


С 6 по 7 сентября «премьер-министр» Косово Альбин Курти принимает участие в очередном глобалистском мероприятии Нового Мирового Порядка –  Восьмом глобальном саммите Партнерства «Открытое правительство» в Таллине.

«В Косово заметны и усиливаются попытки союзников России исказить правду о прошлом и о настоящем. В непростое время, когда наша страна при посредничестве Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки привержена процессу нормализации отношений с нашим северным соседом – Сербией, а также по полному включению меньшинств в демократические процессы государства, без влияния из-за границы, эти киберугрозы, такие как дезинформация, киберзапугивание и другие формы, имеют особенно определяющее значение», – вещал лидер албанских сепаратистов.

При этом именно по вине Курти отношения между Приштиной и Белградом оказались окончательно испорченными. В частности, отказом косовского «премьера» учреждать оговоренный Брюссельскими соглашениями 2013 года Союз сербских муниципалитетов Косово; насильственной заменой сербской власти в северных сербских анклавах на албанскую;  запретом пропускать в край товары от сербских производителей без признания Белградом «суверенной» косовской документации»; вводом, вопреки существующим правилам на север боевиков «косовской полиции»; арестами и пытками сербских активистов и обычных рядовых сербов по сфабрикованным обвинениям.

В начале этого года в своей сербофобии Курти настолько превзошел себя, что против края в первые за годы его «независимости» были введены санкции США, и в скором времени к ним может присоединиться и ЕС.

Причина – в глобальном противостоянии с Россией Западу нужен стабильный тыл на Балканах, поэтому ставящие регион на грань межэтнического конфликта действия албанских сепаратистов воспринимаются теперь Вашингтоном и Брюсселем болезненно и резко негативно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть