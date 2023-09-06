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Выступая на саммите в столице Эстонии «премьер-министр» Косово Альбин Курти назвал виновных в срыве нормализации отношений с Сербией.

Дело оказалось не в агрессивной сербофской политике самого лидера албанских сепаратистов, а, по его словам, в происках неких «союзников России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С 6 по 7 сентября «премьер-министр» Косово Альбин Курти принимает участие в очередном глобалистском мероприятии Нового Мирового Порядка – Восьмом глобальном саммите Партнерства «Открытое правительство» в Таллине.

«В Косово заметны и усиливаются попытки союзников России исказить правду о прошлом и о настоящем. В непростое время, когда наша страна при посредничестве Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки привержена процессу нормализации отношений с нашим северным соседом – Сербией, а также по полному включению меньшинств в демократические процессы государства, без влияния из-за границы, эти киберугрозы, такие как дезинформация, киберзапугивание и другие формы, имеют особенно определяющее значение», – вещал лидер албанских сепаратистов.

При этом именно по вине Курти отношения между Приштиной и Белградом оказались окончательно испорченными. В частности, отказом косовского «премьера» учреждать оговоренный Брюссельскими соглашениями 2013 года Союз сербских муниципалитетов Косово; насильственной заменой сербской власти в северных сербских анклавах на албанскую; запретом пропускать в край товары от сербских производителей без признания Белградом «суверенной» косовской документации»; вводом, вопреки существующим правилам на север боевиков «косовской полиции»; арестами и пытками сербских активистов и обычных рядовых сербов по сфабрикованным обвинениям.

В начале этого года в своей сербофобии Курти настолько превзошел себя, что против края в первые за годы его «независимости» были введены санкции США, и в скором времени к ним может присоединиться и ЕС.

Причина – в глобальном противостоянии с Россией Западу нужен стабильный тыл на Балканах, поэтому ставящие регион на грань межэтнического конфликта действия албанских сепаратистов воспринимаются теперь Вашингтоном и Брюсселем болезненно и резко негативно.