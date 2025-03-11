Лидер косовских сепаратистов объяснил сокрушительный провал сербских коллаборационистов давлением Сербии

Алексей Топоров.  
11.03.2025 15:22
  (Мск) , Белград
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Балканы, Выборы, Вьетнам, Дзен, Косово, Политика


Так называемый «премьер-министр Косово» Альбин Курти объяснил поражение шести сербских парий, подготовленных режимом Приштины, на февральских выборах в краевой Кувенд.

По его словам, давление Белграда на избирателей помогло партии «Сербский список» одолеть всех оппонентов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый «премьер-министр Косово» Альбин Курти объяснил поражение шести сербских парий, подготовленных режимом Приштины,...

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«На парламентских выборах, состоявшихся месяц назад, мы стали свидетелями решительного и прямого вмешательства Сербии — особенно ее правительства с целью запугать и поставить под угрозу сербскую общину в Косово. Это вмешательство включало финансовые угрозы путем удержания льгот, шантаж, взятки, заказные кибератаки и другие формы давления, направленные в первую очередь на сербские партии, которые бросили вызов доминированию «Сербского списка» и стремились ввести политический плюрализм в систему, а также на избирателей, которые поддерживают партии, отличные от «Сербского списка», – написал Курти на своей странице в одной из запрещённых социальных сетей.

Он заявил, что в день выборов избирателей из Сербии привозили автобусы, а также было организовано «коллективное голосование». Курти утверждал, что за избирателями следили возле избирательных участков, но «было ясно дано понять, что любой, кто сообщит об этом в полицию, столкнется с угрозами в адрес своих семей». По его словам, нынешнему сербскому «министру» в «правительстве Косово» – коллаборационисту и предателю со стажем Ненаду Рашичу в угрожали лидер «Сербского списка» Милан Радойчич и его соратники.

«Как сказал Рашич, правительство в Белграде является авторитарным, о чем свидетельствуют месяцы протестов, и пытается использовать сербов в Косово в своих интересах. В результате их действия активно подрывают интеграцию косовских сербов в нашу страну. Он также указал на то, как сербское правительство использовало физические угрозы, чтобы заставить людей проголосовать, включая тех, кто не был зарегистрирован для голосования за три дня до выборов», — напомнил Курти слова Рашича, сказанные им вчера на их совместной пресс-конференции.

По его словам, всё произошедшее указывает на продолжающуюся незаконную деятельность Милана Радойчича, «осуществляемую по указанию сербского правительства».

«Однако это также продемонстрировало эффективность наших правоохранительных органов, обеспечив, чтобы, в отличие от прошлого, давление избирателей не переросло в избиения и убийства», – врет Курти.

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