Лидер косовских сепаратистов поблагодарил Болгарию за помощь в бомбардировках Югославии

Алексей Топоров.  
07.03.2024 11:19
  (Мск) , Белград
Просмотров: 40
 
Балканы, Болгария, Дзен, Косово, Сербия


«Премьер-министр» албанского «правительства» края Альбин Курти поблагодарил болгарского дипломата Христо Гуджева за открытие воздушного пространства для НАТО в 1999 году.

Об этом лидер сепаратистов заявил на приеме в «посольстве» Болгарии в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» албанского «правительства» края Альбин Курти поблагодарил болгарского дипломата Христо Гуджева за открытие воздушного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Нашу страну Косово и нашего союзника Болгарию объединяет общая ориентация на демократию и верховенство закона, в то время как автократии в  регионе угрожают демократическим ценностям», – заявил Курти, намекая на Сербию и Республику Сербскую.

Лидер албанских сепаратистов напомнил, что Косово в этом году отметит 25-летие «освобождения», и поблагодарил Болгарию за открытие своего воздушного пространства самолетам НАТО в 1999 году во время бомбардировок Сербии, которые, по его словам, «положили конец геноциду косовских албанцев».

«Также в Косово не забыли, что болгарские власти первыми раскрыли операцию «Подкова» – план Сербии по этнической чистке албанцев в Косово», – сказал Курти.

Так называемый «план Подкова», приписываемый пропагандой руководству Союзной Югославии – грязный и лживый фейк американских политтехнологов, запущенный в информационное пространство с целью оправдать агрессию НАТО против этой балканской страны.

При этом даже подготовить этот фальшивый документ заокеанские мастера, работавшие в спайке с болгарскими марионетками, не смогли, озаглавив его словом «Potkova», характерным для болгарского и хорватского языков, а не сербским «Potkovica».

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть