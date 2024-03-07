Лидер косовских сепаратистов поблагодарил Болгарию за помощь в бомбардировках Югославии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Премьер-министр» албанского «правительства» края Альбин Курти поблагодарил болгарского дипломата Христо Гуджева за открытие воздушного пространства для НАТО в 1999 году.

Об этом лидер сепаратистов заявил на приеме в «посольстве» Болгарии в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Нашу страну Косово и нашего союзника Болгарию объединяет общая ориентация на демократию и верховенство закона, в то время как автократии в регионе угрожают демократическим ценностям», – заявил Курти, намекая на Сербию и Республику Сербскую.

Лидер албанских сепаратистов напомнил, что Косово в этом году отметит 25-летие «освобождения», и поблагодарил Болгарию за открытие своего воздушного пространства самолетам НАТО в 1999 году во время бомбардировок Сербии, которые, по его словам, «положили конец геноциду косовских албанцев».

«Также в Косово не забыли, что болгарские власти первыми раскрыли операцию «Подкова» – план Сербии по этнической чистке албанцев в Косово», – сказал Курти.

Так называемый «план Подкова», приписываемый пропагандой руководству Союзной Югославии – грязный и лживый фейк американских политтехнологов, запущенный в информационное пространство с целью оправдать агрессию НАТО против этой балканской страны.

При этом даже подготовить этот фальшивый документ заокеанские мастера, работавшие в спайке с болгарскими марионетками, не смогли, озаглавив его словом «Potkova», характерным для болгарского и хорватского языков, а не сербским «Potkovica».