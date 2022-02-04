Лидер косовских сепаратистов похвастался, что край не получал антиковидных вакцин из России и Китая

04.02.2022  12:55 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Китай, Косово, Медицина, Политика, Россия


«Премьер-министр» Косово Альбин Курти провел встречу с директором американской неправительственной организации Международный республиканский институт Мартой Онорато.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти провел встречу с директором американской неправительственной организации Международный республиканский институт...

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В ходе разговора с американской гостьей лидер албанского режима Приштины заявил, что Косово стало единственным «государством» Балкан не получавшим российских и китайских вакцин от COVID-19. По его словам, в крае имели хождение только вакцины, сертифицированные американскими и европейскими агентствами по лекарственным средствам FDA и EMA, при этом около 60% населения контролируемого Приштиной региона старше 16 лет были вакцинированы двумя дозами, и теперь готовится ревакцинация третьей бустерной дозой.

В свою очередь Онорато похвалила правительство Косово за участие в борьбе за равноправие женщин, и выразила готовность сотрудничать в дальнейшем продвижении повестки гендерного равенства, а также в «разработке политики с учетом гендерных аспектов и инклюзивности».

Международный республиканский институт (International Republican Institute) – некоммерческая организация, провозглашающая своей целью «оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии».

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