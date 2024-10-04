Лидер косовских сепаратистов: «После победы России нам конец»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Давая интервью агентству Associated Press в кулуарах Варшавского форума безопасности, «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что последние 25 лет на Балканах якобы живут в беспрецедентном состоянии мира, демократии и свободы. Но всё может резко измениться, если Россия победит в войне с Украиной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Курти заявил американцам, что западным странам важно быть едиными в поддержке Украины. По его словам, победившая Россия поддержит Сербию, после чего не только Косово, но также Босния и Герцеговина, Черногория и возможно, также Северная Македония окажутся под угрозой «сербских экспансионистских амбиций».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Сербия является региональным гегемоном и представителем России, и в случае победы Москвы 25 лет мира, свободы и демократии на Балканах, которые беспрецедентны в истории, окажутся в опасности…. Деспотичный президент Путин будет иметь смелость продолжать свои попытки дестабилизации, тем более, если он почувствует себя успешным в Украине. Я действительно не хочу верить, что он теоретически может победить. Но тот факт, что он думает о том, что может победить, сам по себе достаточно проблематичен», – сказал Курти.

Комментируя эти слова Курти, президент Сербии Александр Вучич сказал, что лидер сепаратистов возможно «мечтает носить форму и думает, что может стать новым Зеленским».

«Это цель его жизни, а цель моей жизни – строительство дорог, железнодорожных тоннелей, научных и технологических парков, дальнейший прогресс Сербии», – отметил Вучич.