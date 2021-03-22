Лидер косовских сепаратистов потребовал от Сербии ликвидировать муниципалитеты и выплатить три миллиарда евро

22.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Вероятный будущий «премьер-министр» Косово Альбин Курти сделал несколько антисербских заявлений в ходе соросовского форума «Как продолжить диалог».

Об этом сообщает Klan Kosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Круглый стол «Как продолжить диалог» был организован косовским отделением соросовского фонда «Открытое общество». Против участия в этом форуме лидера победившего на недавних парламентских выборах паналбанского движения «Самоопределение» Альбина Курти выступил его прежний советник, выходец из США Хаки Абази.

На своей странице в фейсбук экс-вице-премьер написал, что Сорос вместе со своими представителями саботировал и шантажировал работу правительства и косовских институтов. А теперь эти силы пытаются проникнуть в политику Косово и напрямую влиять на нее.

«Они поддерживают использование угля, как источника энергии и открытие новых угольных бассейнов, что полностью противоречит европейским и глобальным тенденциям развития, концепции устойчивого экономического развития сектора возобновляемых источников энергии», – высказался Абази.

Тем не менее, Альбин Курти с охотой принял приглашение «Открытого общества» и в ходе круглого стола, номинально посвященного диалогу с Сербией, не обошелся без антисербских выпадов, наглядно демонстрирующих, какую политику он намеривается проводить в случае, если станет главой правительства.

«Сербия должна выплатить компенсацию за поврежденное имущество, компенсацию за военные страдания и извиниться… Реальность должна быть принята, она должна принимать правду, и граждане должны получать выгоду…

Что касается Содружества сербских муниципалитетов, то вне Косово не может быть моноэтнических общин, создание которых было бы поддержано постановлением Конституционного суда», – заявил лидер «Самоопределения».

Говоря о размере компенсации со стороны Сербии, Альбин Курти назвал сумму в размере 3 миллиардов евро.