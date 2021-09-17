Лидер косовских сепаратистов требует поменять Конституцию Сербии

17.09.2021 19:43 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти нагло заявил, что Конституция Сербии устарела с момента провозглашения независимости края в 2008 году.

Об этом сообщает KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курти в очередной раз заявил, что сутью диалога между Белградом и Приштиной может быть только взаимное признание.

«Между тем, всеобъемлющее соглашение, которое должно быть сосредоточено на взаимном признании, требует изменения позиции Сербии, как с точки зрения публичных заявлений, так и с точки зрения их Конституции», – сказал главарь сепаратистского правительства.

Альбин Курти добавил, что для нормализации отношений между Приштиной и Белградом Сербия «должна сильно измениться», и только после этого Косово «сможет изменить свое отношение к изменившейся Сербии».