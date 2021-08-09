Лидер косовских сербов: «ЕС потворствует провокациям Приштины»

Косовские сепаратисты ведут диалог без желания решать проблемы и выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом рассказал «Новостям» председатель партии «Сербский список» Горан Ракич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз своей пассивностью способствовал поведению Приштины, – заявил политик. – Мне кажется невероятным, что даже через восемь лет после подписания соглашений мы так и не сформировали Содружество сербских муниципалитетов, гарантом чего был Брюссель.

В этом смысле я практически разочарован, потому что ЕС – это не неформальная образование, а серьезная организация, у которой есть экономические, политические и другие механизмы для реализации своих решений и политики».