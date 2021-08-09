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09.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Лидер косовских сербов: «ЕС потворствует провокациям Приштины»

Косовские сепаратисты ведут диалог без желания решать проблемы и выполнять взятые на себя обязательства....

Косовские сепаратисты ведут диалог без желания решать проблемы и выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом рассказал «Новостям» председатель партии «Сербский список» Горан Ракич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз своей пассивностью способствовал поведению Приштины, – заявил политик. – Мне кажется невероятным, что даже через восемь лет после подписания соглашений мы так и не сформировали Содружество сербских муниципалитетов, гарантом чего был Брюссель.

В этом смысле я практически разочарован, потому что ЕС – это не неформальная образование, а серьезная организация, у которой есть экономические, политические и другие механизмы для реализации своих решений и политики».

По словам Ракича, намерение албанского режима Приштины заблокировать сербские представительства предельно ясно.

«Они не вступают в диалог с искренним намерением решить проблемы и не соблюдают взятые на себя обязательства.

Откуда такая тактика и кто за пределами Косово поддерживает это, я лишний раз рассуждать не буду, но такое поведение иррационально и безответственно по отношению к гражданам, которые поддержали их (нынешний режим Альбина Курти – ред.) на выборах», – заключил лидер партии косовских сербов.



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