Лидер косовских сербов: «ЕС потворствует провокациям Приштины»
Косовские сепаратисты ведут диалог без желания решать проблемы и выполнять взятые на себя обязательства.
Об этом рассказал «Новостям» председатель партии «Сербский список» Горан Ракич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Евросоюз своей пассивностью способствовал поведению Приштины, – заявил политик. – Мне кажется невероятным, что даже через восемь лет после подписания соглашений мы так и не сформировали Содружество сербских муниципалитетов, гарантом чего был Брюссель.
В этом смысле я практически разочарован, потому что ЕС – это не неформальная образование, а серьезная организация, у которой есть экономические, политические и другие механизмы для реализации своих решений и политики».
По словам Ракича, намерение албанского режима Приштины заблокировать сербские представительства предельно ясно.
«Они не вступают в диалог с искренним намерением решить проблемы и не соблюдают взятые на себя обязательства.
Откуда такая тактика и кто за пределами Косово поддерживает это, я лишний раз рассуждать не буду, но такое поведение иррационально и безответственно по отношению к гражданам, которые поддержали их (нынешний режим Альбина Курти – ред.) на выборах», – заключил лидер партии косовских сербов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.