Лидер ЛДПР потребовал наказать Латвию за русофобию

20.09.2022  16:40 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Дискриминация, Латвия, Политика, Россия, Русофобия


Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил призвать парламенты мира и «здравомыслящие политические силы» дать адекватную оценку русофобской политике в странах Прибалтике.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил призвать парламенты мира и «здравомыслящие политические силы» дать адекватную...

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«Термин «неграждане», специально изобретенный сеймом Латвии для русскоязычного населения так же, как и парламентом Эстонии, противоречит международному праву. Рамочная конвенция о языках нацменьшинств ратифицирована таким образом, что нельзя на русском языке называть населенные пункты и улицы, закон об образовании говорит о том, что 60% предметов нужно изучать на латышском языке.

Кто их будет изучать и преподавать в Вентспилсе или Даугавпилсе, где 97% русскоязычного населения. В Латвии по-прежнему маршируют оставшиеся в живых легионеры СС. Те меры, которые принимаются против наших соотечественников в Латвии, это дискриминация», – сказал Слуцкий.

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