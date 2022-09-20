Лидер ЛДПР потребовал наказать Латвию за русофобию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил призвать парламенты мира и «здравомыслящие политические силы» дать адекватную оценку русофобской политике в странах Прибалтике.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Термин «неграждане», специально изобретенный сеймом Латвии для русскоязычного населения так же, как и парламентом Эстонии, противоречит международному праву. Рамочная конвенция о языках нацменьшинств ратифицирована таким образом, что нельзя на русском языке называть населенные пункты и улицы, закон об образовании говорит о том, что 60% предметов нужно изучать на латышском языке.

Кто их будет изучать и преподавать в Вентспилсе или Даугавпилсе, где 97% русскоязычного населения. В Латвии по-прежнему маршируют оставшиеся в живых легионеры СС. Те меры, которые принимаются против наших соотечественников в Латвии, это дискриминация», – сказал Слуцкий.