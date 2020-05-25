Лидер македонского майдана поддержал Альбина Курти

25.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, в свое время путем уличных беспорядков, парламентских авантюр и репрессий приведший к власти прозападную элиту, провел телефонные переговоры с и.о. «премьер-министра» Косово Альбином Курти.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В разговоре с Курти Заев подчеркнул, что две родственные партии – Социал-демократический союз Македонии и «Самоопределение» должны продолжать плодотворное и тесное сотрудничество, которое будет способствовать лучшему будущему обеих стран.

«Я полностью уважаю выбор граждан Косово, и вы можете рассчитывать на нас, поскольку наше общее будущее в ЕС», – сказал лидер СДСМ, добавив, что он еще надеется на взаимоприемлемое соглашение между Сербией и Косово.

При этом Заев отметил Курти и его «правительство» за образцовую работу во время пандемии.

Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии в союзе с местными албанскими партиями пришли к власти в результате уличного майдана, который начался в 2015 году. Поводом для него послужила политика консервативно-националистического руководства Македонии, представленного правящей на тот момент партией ВМРО – ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), которое отказалось присоединяться к санкциям против России, взяло сторону Сербии по косовскому вопросу, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны и Болгарии по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера-консерватора Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому меньшинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании. Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими судебными процессами, а также отобрало у ВМРО-ДПМНЕ всю недвижимость в столице.

Впоследствии, когда осенью 2019 года Франция заблокировала процесс евроинтеграции Северной Македонии, Заеву, как нарушившему данные избирателям обещания, пришлось уйти в отставку. Однако он остался у руля своей партии, у власти осталась и прозападная элита. Впрочем, в ближайшее время страну ожидают парламентские выборы, с датой проведения которых руководству государства предстоит определиться по выходу из карантинного режима.

Теплые отношения СДСМ с «Самоопредлением» связаны с тем, что по указке западных кураторов Заев пошел на тесное сотрудничество с организованным и достаточно агрессивным албанским меньшинством страны, поднимавшим вооруженные мятежи в 2001 и 2015 годах, аналогичные косовскому. При этом Альбин Курти стоит на паналбанских позициях, в перспективе предполагая объединение всех албанских общин в одном большом государстве. При этом именно албанцы на Балканах являются последовательными союзниками США.

Албанские боевики в Македонии

Македонские войска во время уличных боев с албанскими террористами в 2001 году

Зоран Заев с албанским флажком в руках во время уличных волнений в македонском Скопье