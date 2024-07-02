Лидер немецкой «АдГ»: Мы категорически против расширения ЕС – особенно за счёт Украины

Максим Столяров.  
02.07.2024 21:28
  (Мск) , Эссен
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Германия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Протесты, Россия, Спецоперация, Украина


Никакой речи о вступлении Украины в ЕС быть не может. Даже с намного менее проблемной Грецией были огромные издержки.

Об этом в интервью «Deutsche Welle» заявила замглавы парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакой речи о вступлении Украины в ЕС быть не может. Даже с намного менее...

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«Украина не может присоединиться к Евросоюзу. Мы этого не хотим. Во-первых, у ЕС проблемы, и даже мы сейчас в рамках ЕС не можем организоваться и всё исправить. Так что нам не нужен кто-то ещё. Честно говоря, украинская экономика ещё до войны была не готова для вступления в Евросоюз.

Бюджет Украины составлял около 40 миллиардов, и если бы они вступили в ЕС, они бы получили такую же сумму из европейского бюджета вдобавок. Они к этому не готовы, коррупция очень и очень высока, если бы мы удвоили их бюджет и доход, даже без войны, это было бы невозможно», – сказала фон Шторх.

«У нас есть очень чёткая партийная линия по этому поводу. Мы не хотим расширять ЕС за счёт новых членов в данный момент, особенно за счёт Украины. Греция, по сравнению с Украиной – богатая, организованная страна, и у нас тоже были серьёзные проблемы с Грецией», – добавила немецкий депутат.

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