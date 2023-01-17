Лидер «Ногу свело!» по всему миру собирает деньги для украинских нацистов

Владимир Гладков.  
17.01.2023 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Бежавший из России либеральный певец Максим Покровский гастролирует по миру для того, чтобы зарабатывать деньги на нужды ВСУ.

Об этом он заявил в эфире признанного иноагентом «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший из России либеральный певец Максим Покровский гастролирует по миру для того, чтобы зарабатывать...

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«У нас есть планы по кооперированию с Андреем Стрижаком (руководитель фонда BYSOL, близкий к самопровозглашенному «президенту Беларуси» Светлане Тихановской – прим.)  в области сбора средств.

Завтра я улетаю на Кипр на пару дней. Я там буду принимать участие в одном ток-шоу. Главной целью этого ток-шоу будет сбор средств на мобильный госпиталь для украинцев. Может быть, мы будем делать это в кооперации с Андреем Стрижаком, мы хотим продолжать совместную работу», – сказал он.

Нацпредатель отметил, что собирается дать несколько концертов на территории Украины «после победы ВСУ».

«Украинцы пишут: «Ждём вас после победы». Мы очень надеемся, что сделаем концерты в Украине, что нас там примут и встретят. Я очень надеюсь, что мне не запрещён туда въезд, что я доберусь до Днепра», – резюмировал беглец.

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