Лидер «Ногу свело!» по всему миру собирает деньги для украинских нацистов

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Бежавший из России либеральный певец Максим Покровский гастролирует по миру для того, чтобы зарабатывать деньги на нужды ВСУ.

Об этом он заявил в эфире признанного иноагентом «Радио свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть планы по кооперированию с Андреем Стрижаком (руководитель фонда BYSOL, близкий к самопровозглашенному «президенту Беларуси» Светлане Тихановской – прим.) в области сбора средств. Завтра я улетаю на Кипр на пару дней. Я там буду принимать участие в одном ток-шоу. Главной целью этого ток-шоу будет сбор средств на мобильный госпиталь для украинцев. Может быть, мы будем делать это в кооперации с Андреем Стрижаком, мы хотим продолжать совместную работу», – сказал он.

Нацпредатель отметил, что собирается дать несколько концертов на территории Украины «после победы ВСУ».

«Украинцы пишут: «Ждём вас после победы». Мы очень надеемся, что сделаем концерты в Украине, что нас там примут и встретят. Я очень надеюсь, что мне не запрещён туда въезд, что я доберусь до Днепра», – резюмировал беглец.