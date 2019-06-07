Лидер новосозданной украинской партии: «Киев – русский город»

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев – это русский город, жителей которого «приполяченные» и «прирумыненные» группировки всеми силами пытаются заставить забыть свою настоящую культуру.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил лидер новосозданной партии «Северный путь» Владимир Петров, известный на Украине «чёрный пиарщик», среди акций которого была раскрутка «педофильского скандала» в Артеке и вручение морковки политику Арсению Яценюку.

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«Печерский район города Киева – это сердце и Киева, и Украины, это святая святых. Для меня Печерск – это абсолютно мистическое место, это место, в котором стоят святыни Киевской Руси, это место, где жили князья, это сама Киевская Русь, понимаете, это место русского человека.

Вот я здесь очень хотел бы чётко разграничить русского человека и россиянина, потому что мы сейчас находимся в таком конфликтном очень вопросе. Вот я – украинский гражданин, у меня украинский паспорт, и когда я за границей, меня спрашивают: «Russian?». Я перевожу этот вопрос как «россиянин», не как русский, а как «россиянин».

Я говорю: «Нет, я не россиянин, я украинец». Но по национальности я русский. Я Владимир Владимирович Петров, я русский, я горжусь своей национальностью. Как еврей гордится своей национальностью, как армянин гордится своей, я горжусь тем, что я русский. Я русский украинец.

Я живу в абсолютно русском городе, в городе Киеве», – сказал оратор.

«То есть, это русский город, столица Украины, который не имеет никакого отношения к России, абсолютно никакого», – тут же сделал абсурдную поправку «русский украинец» Петров.

«Сейчас происходит самое страшное: разные приполяченные, прирумыненные группировки делают всё возможное, чтобы у нас, русских людей, людей, которые живут на территории Киевской Руси, заставить отказаться от русской культуры, рассказывая нам, что она российская.

Мы сознательно сейчас всю нашу русскую культуру отдаём россиянам, это вообще безумие какое-то, кто эти люди, которые заставляют нас это делать, мы должны забрать у россиян всё наше русское и оставить им всё их, российское», – добавил новоиспеченный партийный лидер.

Петров подверг критике «оппозиционное» крыло украинской политики, представленное осколками бывшей Партии регионов.

«Мы – объект. Когда у нас в Украине появится, например, две-три стабильных партии, которые не называются именем их лидера, которые не являются смесью какого-то невнятного «За життя» с каким-то невнятным «Оппоблоком», которые за последние пять лет или десять лет ни разу не обозначили свою политическую позицию. Кто они вообще, левые, правые, центристы, они вообще понимают, о чём идёт речь? Кто-то из этих партий вообще знает определение левых, почему они левые, откуда взялось это?» – добавил Петров.