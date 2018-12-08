09.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские олигархи – это украинский президент Пётр Порошенко и его окружение, а миллиардеры Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов, стоящие за «оппозиционными» проектами – «ответственные предприниматели», которые заботятся о благе народа.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил лидер фракции «Оппозиционный блок» и бизнес-партнер Рината Ахметова – нардеп Вадим Новинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер «Оппоблока» представил настоящих хозяев украинской «оппозиции» от Политнавигатор. Новости Украины и России на Rutube.

«Есть две системы власти – монополия и олигополия. Монополия – это власть монарха, власть одного. Олигополия – это власть многих, то есть олигархов. Так вот, сейчас наша власть: Порошенко, его окружение, Кабмин, коалиция Верховной Рады – это всё олигархи, потому что они управляют страной, и от этого получают свои материальные блага», – сказал Новинский.

При этом в ответ на замечание ведущей, почему в качестве олигархов не были упомянуты украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов, депутат пояснил, что они, якобы, не олигархи, а «крупные предприниматели».

«Фирташ и Ахметов – это крупные работодатели, крупные промышленники и ответственные люди, потому что они думают каждый день и каждый месяц, как заплатить зарплату, как создавать рабочие места и как сделать так, чтобы было предприятие, были заказы, и люди могли получать достойную заработную плату, а также жить и работать в нашей стране, не уезжать за границу, чтобы искать работу там.

Поэтому, в первую очередь, промышленники – это ответственные люди, и им за это надо сказать спасибо. Так вот, олигархи – это те, кто находится у власти и ворует из бюджета. Вот они – олигархи», – резюмировал Новинский.

Напомним, что ранее фракция «Оппозиционного блока» была неоднократно уличена в синхронных голосованиях с Блоком Петра Порошенко, помогая президентской администрации принять законы, усиливающие «вертикаль власти».

Так, например, именно «Оппоблок» помогал режиму усилить контроль над Конституционным судом – органом, который, как известно из новейшей украинской истории, играет важную роль на президентских выборах, иногда объявляя о проведении «третьего тура».

Остается только догадываться, какие бонусы взамен от Порошенко тогда получили «крупные промышленники и ответственные люди», стоящие за фракцией «Оппоблока».

Относительно самого Вадима Новинского следует напомнить, что он впервые был избран в Верховную Раду как депутат-мажоритарщик от Севастополя. Несмотря на это, Новинский осудил воссоединение Крыма с Россией и был одним из тех, кто зимой 2014 выступал против силового разгона Евромайдана. Он также сохранял членство во фракции Партии регионов, когда правящая политическая сила, вопреки воле избирателей Новинского, шла на конфликт с Россией и собиралась подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.