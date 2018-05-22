22.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Лидер «Оппоблока» сетует: украинцам оставили два варианта – умереть или эмигрировать

Нынешнее правительство Украины поставило население страны в невыносимые условия.

Об этом сегодня на заседании Верховной Рады заявил лидер «Оппоблока» Юрий Бойко, передаёт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Начиная своё выступление, Бойко отметил, что Украина находится в кризисе, и главным дестабилизирующим фактором является конфликт на Донбассе.

«Но ошибки внешней и внутренней политики вычёркивают Украину с повестки дня мирового сообщества, вызывают раздражение и отталкивают от нас даже таких соседей как Польша, Венгрия, Румыния и Белоруссия. Интерес к Украине растёт только в случае чрезвычайных ситуаций или проявлений ксенофобии и расовой ненависти. За всё это несёт ответственность эта антинародная власть: обнищание населения, антинародные реформы и развал экономики», – заявил депутат.

«Правительство продолжает методично добивать ликвидные предприятия, доводя их до банкротства с целью продать за копейки. Среди них заводы аэрокосмического направления, «Одесский припортовый», «Турбоатом» и другие.

Поэтому в условиях и обесценивания валюты ни для кого не секрет, что украинцев готовят к очередному повышению цен на газ и коммунальные услуги, существенному уменьшению количество получателей субсидий, что приведёт к очередному обнищанию населения», – считает парламентарий.

По его словам, люди из всех областей Украины уже спрашивают: «Чем вообще занимается правительство?»

«Только за последний месяц: отравление детей в Черкассах и на Днепропетровщине, пожар на складах боеприпасов в Харьковской области, растущий криминал на улицах страны, где количество погибших уже превышает боевые потери. В куче с медреформой, украинцам, похоже, оставляют два варианта – умереть или эмигрировать из страны», – добавил Юрий Бойко.