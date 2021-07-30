Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу Enter на клавиатуре
30.07.2021, Санкт-Петербург, Андрей Родионов
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Санкт-Петербург
Просмотров:

Лидер партии «Родина» уверен в своей политсиле

Лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что у кандидатов его политсилы есть все...

Лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что у кандидатов его политсилы есть все шансы получить представительство в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Журавлев рассказал о том, что внимательно наблюдает за избирательными процессами по всей стране, а также за потенциальными кандидатами и их силами. И, судя по ситуации в Петербурге, пришел к мнению, что партия «Родина» представила сильных кандидатов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Мы реалисты и понимаем, что не сможем провести всех кандидатов, но уверен, что даже часть из них поможет действующей власти слышать людей и эффективно выполнять свои функции. Мы с уверенностью смотрим в будущее и четко знаем, что пришла пора работать здесь и сейчас! Победит «Родина» – победит Россия!» – заявил лидер партии.

Напомним, что совсем недавно «Родина» столкнулась с проблемой размещения агитационных материалов на улицах Петербурга: рекламные агентства просто разорвали  договоренность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть