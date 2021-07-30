Лидер партии «Родина» уверен в своей политсиле

30.07.2021, Санкт-Петербург, Андрей Родионов

Лидер политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что у кандидатов его политсилы есть все шансы получить представительство в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Журавлев рассказал о том, что внимательно наблюдает за избирательными процессами по всей стране, а также за потенциальными кандидатами и их силами. И, судя по ситуации в Петербурге, пришел к мнению, что партия «Родина» представила сильных кандидатов.

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«Мы реалисты и понимаем, что не сможем провести всех кандидатов, но уверен, что даже часть из них поможет действующей власти слышать людей и эффективно выполнять свои функции. Мы с уверенностью смотрим в будущее и четко знаем, что пришла пора работать здесь и сейчас! Победит «Родина» – победит Россия!» – заявил лидер партии.

Напомним, что совсем недавно «Родина» столкнулась с проблемой размещения агитационных материалов на улицах Петербурга: рекламные агентства просто разорвали договоренность.