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Новости Украины

Считающийся самым важным политиком в Польше, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский продолжает посещать различные регионы страны. Встреча с избирателями в Ополе не обошлась без вопросов об Украине.

Хотя Качиньский еще раз высоко оценил «силу сопротивления и мобилизацию» Киева, он также сказал, что после войны Варшава создаст условия для дальнейшего сотрудничества с Киевом. Он поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Политик также подчеркнул, что Польша не строила лагеря для беженцев с Украины, но создала условия для миллионов из них.

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Качиньский признал однако, что изменение исторической политики Киева необходимо для сотрудничества между Польшей и Украиной в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что украинские власти должны согласиться на эксгумацию всех жертв геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами, и начать говорить правду о событиях, связанных с Волынской резней.

В то же время он дал понять, что требует прекратить почитание украинских преступников со стороны тамошних властей.

Лидер партии «Право и справедливость» также исключил любую форму совместной польской государственности с Украиной. Такое изменение в риторике лагеря власти в Польше, вероятно, связано с предстоящими парламентскими выборами, назначенными на осень 2023 года. Последние опросы избирателей различных партий также показали, что электорат PiS скептически относится к чрезмерной покорности по отношению к Украине и украинцам.