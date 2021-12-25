Лидер Приднестровья отправил сенсационное письмо Майе Санду

Президент Приднестровья Вадим Красносельский направил своей молдавской коллеге Майе Санду сенсационное письмо, в котором предложил за неделю, оставшуюся до конца года, наметить пути разрешения конфликта между двумя странами.

Письмо размещено на официальном сайте главы ПМР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убежден, что у нас есть сегодня шанс решить историческую задачу – завершить один из наиболее затянувшихся конфликтов в Восточной Европе. Не ограничиваясь обсуждением отдельных политических, социально-экономических и гуманитарных проблем, мы можем, а значит, и должны, сделать следующий важный шаг – сесть за стол переговоров и начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта. Совершив такой шаг в уходящем году, мы сможем подарить жителям обоих берегов Днестра надежду на прочный мир и перемены к лучшему уже в начале нового 2022 года», – написал Красносельский.

Послание явно диссонирует с контекстом приднестровско-молдавских отношений последних лет, когда Кишинев устраивал Тирасполю транспортную блокаду, банковские и другие проблемы, а также постоянно срывал переговоры. Ни о чем таком Красносельский даже не вспоминает.

«Ваши представители заявляют о возможности предоставления Приднестровью некоего особого статуса, но нам неясны параметры этого статуса – ясно одно, что в основе урегулирования должны лежать жизнеспособные модели», – пишет он.

Это также принципиально новый тезис в риторике официального Тирасполя, представители которого всегда настаивали на своей независимости, ссылаясь на результаты внутреннего референдума 2006 года. Приднестровские власти всегда подчеркивали разные системы ценностей, которые установились за 30 лет по обе стороны Днестра. Так, Левый берег сохраняет русский язык и память о Великой Победе, а Молдова, наоборот последовательно их искореняет. Сейчас Красносельский пишет Санду об общих экономических интересах в Европе.

«За время, прошедшее после завершения вооруженного конфликта, на обоих берегах Днестра выросло несколько поколения молодых людей, которые не видят в своих сверстниках по другую сторону границы противников. Напротив, их объединяет все большее число факторов, связанных, прежде всего, с необходимостью кооперации и сотрудничества для решения экономических задач. С 2014 года Молдова, став частью европейской зоны свободной торговли, а с 2016 года и Приднестровье эффективно используют возможности международной торговли», – пишет Красносельский.

Он с обидой напоминает коллеге, что все его прошлые письма остались без ответов. Впрочем, Санду не стала изменять сложившейся традиции и на этот раз.

«Встречи не планируется. Когда есть необходимость поговорить… Вы знаете, что мы помогали вакцинами все это время. Была какая-то коммуникация, когда были вопросы по газу и не было понятно, что будет с контрактом. Премьер-министр звонила, поговорили по этим вопросам. Надеемся, что в следующем году состоятся переговоры в формате 5+2», -заявила Санду в интервью телеканалу RTR Moldova.

Президент Молдовы дала понять, что ее правительство разрабатывает какой-то вариант окончательного разрешения приднестровского кризиса. Кишинев упорно срывал переговоры, оттягивая их на 2022 год. Потому что тогда ОБСЕ (участник формата 5+2) возглавит антироссийски настроенная Польша.