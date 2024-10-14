Лидер Приднестровья возлагает надежды на нового президента Молдовы

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От будущего президента Молдовы в Тирасполе ждут мира и возобновления переговоров. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский. Ранее кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло выступил с инициативой восстановления диалога между Кишинёвом и Тирасполем, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас масса примеров, что такое война, её можно начать, но попробуй её закончить… Вот эти разрушения, вот это горе людское, его нельзя поставить ни на какие весы… Что касается Молдовы и Приднестровья, то мы должны однозначно, искать диалог в переговорном процессе», – сказал Красносельский.

Лидер ПМР напомнил, что Приднестровье всегда выступало исключительно с позиций сохранения стабильности и спокойствия в регионе, и того же ждёт от Молдовы и её нового лидера.

«Это будет выбор народа, он выберет и получит своего президента. И он должен требовать от него, конечно же, нормального диалога с Приднестровьем и мира», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Ранее кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло выступил с программой урегулирования приднестровского вопроса исключительно мирными средствами. Его подход основан на трёх тезисах:

1.Диалог между берегами Днестра, исключение языка ненависти;

2.Конституционно гарантированный статус Приднестровья;

3.Мир и нейтралитет, недопустимость силового решения приднестровского конфликта.

«Все структуры власти должны будут поддерживать отношения с Приднестровьем. Для того, чтобы решать эти проблемы, мы должны их вначале понимать. Да, они не решаются за один день. Но, тем не менее, никто нам не даёт право вот так просто отказываться от всего этого», – отметил Стояногло.

При этом он раскритиковал заявления руководства Молдовы о готовности войти в ЕС без Приднестровья, назвав их «полной безответственностью».