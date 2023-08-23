Лидер проевропейской оппозиции в Молдове раскритиковала антигагаузскую деятельность режима Санду

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По мнению экс-депутата парламента Молдовы от блока “ACUM”, экс-кандидата в мэры города Бельцы, ныне лидера партии ALDE («Альянс либералов и демократов за Европу») Арины Спэтару, нынешнее руководство страны намеренно разобщает общество, потому что «если мы будем ругаться между собой, то власть будет жить очень хорошо».

Это, по словам политика, отражает и отношение режима Санду и к ситуации в Гагаузии, и к новому руководству автономии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Гагаузии абсолютно такая же, как и в Бельцах. Помимо того, что это наносит удар по людям, которые мыслят иначе, у них отбирают привилегии и пытаются столкнуть их лбами с другими. Куда мы идем? Разве это Европа? Разве Европа не о единстве через разнообразие?», – заявила Арина Спэтару в эфире передачи «Puterea a patra» на телеканале N4.

Политик подчеркнула, что у жителей Гагаузии есть своя автономия, которая была предоставлена им не просто так, а центральные власти должны уважать и соблюдать нормы этой автономии.

«Мы прекрасно понимаем, что в Гагаузии живут особенные люди – гагаузы, болгары. Люди, у которых есть своя автономия и свои автономные права. Думаю, это было сделано для того, чтобы сохранить этих людей в нашей стране. И очень важно в нашей многоэтнической, многонациональной стране научиться взаимоуважению», – отметила Спэтару.

Лидер ALDE добавила, что нынешнее руководство страны проводит политику единоличного правления, и крайне негативно воспринимает всех, кто думает иначе, чем власть.

«Невозможно так сильно ненавидеть человека, народ, только за то, что они думают иначе», – резюмировала Арина Спэтару.

Арина Спэтару является одним из наиболее умеренных проевропейских политиков Молдовы. Её муж, протоиерей Анатолий Спэтару, является приходским священником храма святого великомученика Пантелеимона при муниципальной больнице города Бельцы (правящий архиерей – архиепископ Маркелл, известный своей твёрдой приверженностью Русской Православной Церкви). Несомненно, Арина Спэтару будет пытаться привлекать на свою сторону голоса левого, пророссийского электората, в том числе жителей Гагаузии – наиболее дружественного России региона Молдовы.