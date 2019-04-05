Лидер пророссийской сербской партии переориентировался на Америку

05.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Считавшаяся пророссийской сербская партия «Двери», поддержавшая оппозицию и требующая отставки президента и правительства страны, предала своих избирателей и развернулась в сторону США.

Об этом в интервью ресурсу «Балканист.ру» заявил бывший член «Дверей», депутат Народной скупштины Зоран Радойчич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик отметил, что попытки переориентировать «Двери» с пророссийской на прозападную силу были предприняты еще в прошлом году, и, хотя официально этого сделать не удалось, по факту руководство политсилы поддержало прозападные протесты в Белграде.

«Изменение курса движения «Двери» нашло отражение и в документе, представленном на 5-м заседании второго созыва руководства «Дверей», которое состоялось в Чачке 2 июня прошлого года и где был представлен документ директора и члена руководства Слободана Димовича. В документе он вынес ряд предложений: развернуть политический курс «Дверей» в сторону Америки (которая должна стать главным внешнеполитическим партнёром платформы «Дверей»), отречься от России как от партнёра и признать независимость Косово и Метохии за финансовую гарантию в размере 10 млрд долларов.

Хотя документ не был принят, было ясно, что Димович в своей позиции не одинок. Остается вопрос, кто на самом деле был автором упомянутого документа, так как никто не верит, что Димович способен на подобное», – заявил Радойчич.

Он также подчеркнул, что такая политика партии вызвала недовольство рядовых членов политсилы и избирателей, но недовольные подверглись осуждению и были изгнаны из «Дверей».

«Причин для недовольства много. Прежде всего, это существенные перемены в нынешней политике «Дверей», которая идёт в ногу с политикой «Союза за Сербию». «Двери» практически перестали требовать от предыдущих политических структур взять ответственность за воровство и за предательство страны.

«Двери» сейчас заодно с людьми, которых мы обличали все семь предыдущих лет — с тех пор, как мы в политике. Обрадович и его команда амнистировали их за то, что те делали в прошлом… Новый курс «Дверей» был поддержан на самом верху партийной иерархии, но стал катастрофическим для рядовых партийцев и избирателей, которые не согласны с таким положением дел»,- добавил Радойчич.