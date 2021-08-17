Лидер «Родины» Журавлев поддержал отмену жеребьевки партий для бюллетеней

17.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Владимир Жириновский предложил изменить порядок внесения партий в избирательные бюллетени. По мнению политика, тактика жеребьевки устарела. Намного эффективнее было бы распределять партии по местам в списке, опираясь на срок их существования или в порядке очереди после регистрации в ЦИКе.

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев поддержал заявление Жириновского.

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По его мнению, жеребьевка является «лишним элементом шоу на выборах» и этот процесс вводит избирателей в заблуждение, а для опытных партий является оскорбительным.

«Есть партии с серьезной историей и поддержкой избирателей. А есть просто сезонные проекты. Почему они должны уравниваться в избирательном бюллетене? Партия «Родина», имея депутата в Госдуме и солидное количество депутатов в регионах и муниципалитетах, по факту – пятая партия в России. И таковой должна стоять в избирательном бюллетене. А если учитывать всю нашу давнюю историю, то и вообще четвертая. А нас посредством банального лохотрона уравнивают в бюллетене с какими-то «котиками»!», – заявил Журавлев, отметив, что партия «Родина» поддержит подобный законопроект, если он будет внесен на обсуждение в Госдуме.