15.07.2021, Москва, Иван Добровольский
 
Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия
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Лидер «Родины» Журавлёв заявил о поддержке программы партии на высшем уровне

Верховная власть поддерживает деятельность партии «Родина». Об этом в официальном Telegram-канале заявил лидер партии,...

Верховная власть поддерживает деятельность партии «Родина». Об этом в официальном Telegram-канале заявил лидер партии, депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.

В своём сообщении он пояснил, что региональные чиновники часто называют позицию «Родины» «неконструктивной».

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«Они лукаво спрашивают: «Одобряет ли руководство страны вашу работу?» Специально для непонятливых поясняю: мы – патриоты, защитники земли русской и прав российского народа. И верховная власть, Кремль, нас безусловно поддерживают», – прокомментировал депутат.

Напомним, что Журавлёв встречается с местными чиновниками и жителями регионов в рамках рабочей поездки по городам России. В числе городов, которые он посетил – Тамбов, Красноярск, Великий Новгород, Великий Устюг, Псков, Воронеж, Екатеринбург.

«Я сейчас активно езжу по российским регионам, посетил с рабочими визитами уже 76 городов. Общаюсь с простыми людьми, узнаю о проблемах, ищу способы их решений», – отметил политик.

15 июля он посетил Иркутск, где пообщался с членами молодёжного правительства и горожанами.



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