Лидер сепаратистов негодует: Уполномоченный ЕС не признает независимость Косово

04.06.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи встал в позу и заявил, что не намерен лично встречаться с лидерами Сербии и уполномоченным ЕС по переговорам между Белградом и Приштной, потому что те не признают независимость края.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос диалога с Сербией не должен провоцировать разногласия во внутриполитическом спектре, здесь должно существовать единство, – заявил Хашим Тачи в интервью косовскому телеканалу T7. – Я надеюсь на координацию в этом вопросе с премьер-министром Хоти. Буду выполнять свою конституционную и правовую роль, и не страну встречаться с сербскими лидерами. Я дал понять, что не поеду в Брюссель для переговоров, потому что Лайчак в свою очередь дал понять, что он не признает Косово. Я не стану вести переговоры там, где идет речь о диалоге между Приштиной и Белградом».

По словам Тачи, он лично сказал Мирославу Лайчаку, что тот сделает хорошую работу только если признает Косово в качестве суверенного государства. А также добавил, что единственным условия восстановления доверия Приштины к европейским институтам может быть либерализация визового режима с сепаратистским краем.

Хашим Тачи в 90-е годы.

При этом бывший криминальный авторитет и полевой командир «Армии освобождения Косово» обнадежил общественность тем, что сказал, что по окончании своего президентского срока в феврале будущего года более не намерен избираться на этот пост.

«У меня нет ни с кем, ни с Исой Мустафой [лидером сформировавшей правительство Демократической лигой Косово] соглашения о какой-либо должности. Я сказал, что закончу свой срок в феврале. И больше не буду президентом», – говорит Тачи.