Лидер сепаратистов пугает Запад: «Вучич не признает Косово, чтобы напасть на него»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Премьер-министр» Косово Альбин Курти принял участие во встрече по проблемам безопасности на Западных Балканах в Лондоне, организованной Королевским институтом международных отношений Чатем-Хаус.

Лидер албанских сепаратистов рассказал об агрессивных планах Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В ходе мероприятия Курти выступил с дежурной демагогической речью, призвав курирующий постюгославское пространство Европейский Союз «тщательно проанализировать демократические реформы, происходящие в государствах Западных Балкан, чтобы сократить риск возникновения любой потенциальной напряженности».

Кроме того, он заявил, что президент Сербии Александр Вучич не стал в свое время подписывать «Брюссельское соглашение» Макрона – Шольца, чтобы оставить для себя открытой возможность вторжения в Косово.

«Подписание соглашения между Косово и Сербией является более актуальным, чем когда-либо. Договоренности, которые у нас есть, не являются полными, потому что нам нужно добросовестное соглашение, чтобы иметь легитимность и его реализацию. Не подписывая, Вучич оставляет за собой возможность вторжения в Косово. Я не вижу никакого другого существенного смысла в этом отказе от подписания, кроме этого. Они [сербы] хотят, чтобы эта дверь оставалась открытой, чтобы у них были и другие окна дабы вернуться и повторить агрессию», – сказал косовский «премьер».

Вучич еще осенью 2022 года отверг план Макрона-Шольца, подразумевавший признание Белградом независимости Косово в обмен на евроинтеграцию Сербии.

При этом подписанное еще в 2013-м году косовскими сепаратистами Брюссельское соглашение игнорируется ими и по сей день, в частности в области создания в крае Содружества сербских муниципалитетов.