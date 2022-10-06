Лидер сербов БиГ: ЕС принимает вредные и несправедливые решения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принятое ЕС по предложению Хорватии решение перекрыть поток российской нефти по трубопроводу JANAF и воспрепятствовать её поставкам в Сербию неприемлемо, вредно и несправедливо.

Об этом заявил вновь избранный президент Республики Сербской (один из двух энтитетов Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Введя санкции против Российской Федерации, ЕС распространил карательную политику на Сербию, а также на весь Балканский регион, а значит, и на Республику Сербскую», – отметил Додик.

Он также заявил, что нефтепровод JANAF в Хорватии имеет неурегулированный статус.

«Нефтеперерабатывающий завод „Брод” в Республике Сербской заплатил значительную сумму за строительство JANAF, что Хорватия так и не приняла во внимание, и узурпировала права на нефтепровод», – сказал Додик.

По его мнению, настало время поставить этот вопрос на повестку дня и определить правильную структуру собственности на нефтепроводе JANAF.

Стоит отметить, что НПЗ «Брод» ныне принадлежит российской компании «Зарубежнефть».

Милорад Додик также подчеркнул, что заинтересованность Боснии и Герцеговины (БиГ) во вступлении в Евросоюз значительно снизилась после того, как Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

«Наш прошлый энтузиазм 30-летней давности по отношению к ЕС серьезно уменьшился. Европейский Союз послал Боснии и Герцеговине сигнал, который больше напоминает ультиматум Австро-Венгрии Сербии в 1914 году, а не нечто конструктивное», – сказал лидер сербов БиГ. «ЕС показал себя непоследовательным, когда после 10-15 лет упорного труда Босния и Герцеговина не получила статус кандидата в ЕС, а этот статус дали Украине, – отметил он. – Нам послали сигнал, который мы хорошо поняли, существует “ad hoc политика”, которая продвигает их интересы, а не интегрирует регион через выполнение каких-то процедур», – отметил Додик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, согласованный 5 октября, запрещает странам-членам ЕС оказывать какие-либо услуги по морской перевозке нефти из России в третьи страны по цене выше потолка, установленного ЕС в отношении российского топлива.

Исключения сделаны для Болгарии, где на рынке доминирует «Лукойл», и Венгрии, у которой нет выхода к морю.

В то же время Сербии с 1 ноября 2022 года будет запрещено получать российскую нефть через трубопровод JANAF, по которому с Адриатического побережья Хорватии она поступает на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в сербском городе Панчево. Этот НПЗ находится в собственности сербской компании NIS, 50% которой принадлежит «Газпром нефти».