Лидер сербов Черногории: «Если Запад проигнорирует волю народа, мы снова выйдем на улицы»

Почему Запад дал благословение на смещение ультра-лояльного ему правительства Здравко Кривокапича? Попытаются ли националисты из «Демократической партии социалистов» Джукановича использовать кризис, чтобы вновь вернуться к власти? Как ответят сербские политические силы Черногории на попытку навязать стране диктат этнических меньшинств?

Об этом и о многом другом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров сербского «Демократического фронта» Черногории Милан Кнежевич.

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с соратником по сербскому “Демократическому фронту” Андрией Мандичем в Москве

В чем причина смещения правительства Кривокапича? Казалось бы, глава «экспертного правительства» во всем советовался с представителями западных посольств, а тут, по сути, Запад легитимизировал переворот, устроенный вице-премьером Абазовичем? Чем Кривокапич вдруг стал неудобен западным кураторам руководства Черногории?

Здравко Кривокапич, выйдя из коалиции «За будущее Черногории» и заключив союз с Дританом Абазовичем, отказался от собственных идеологических убеждений и предвыборной программы, думая, что станет любимцем Запада. Так он и возглавил правительство, руководствуясь интересами западных посольств, а не граждан, которые его поддержали.

И эти посольства подтолкнули Дритана Абазовича к началу разборок со Здравко Кривокапичем, на примере которого мы можем видеть, что предательство не окупается, и что воля граждан важнее воли неких международных факторов, заботящихся исключительно об интересах своих стран, а не Черногории. Вот почему я не считаю, что Здравко Кривокапич стал неудобен своим западным партнерам тем, что делал все, что они от него требовали, но он с каждым днем ​все больше деградировал, показывая неспособность находиться на посту премьера, и буквально сам себя сверг.

Пытался ли Кривокапич накануне падения своего кабинета найти понимание у бывших сербских союзников, в частности у «Демократического фронта», который он в свое время предал, войдя в соглашение с Абазовичем и не дав сербам ни одного министерского портфеля?

Здравко Кривокапич сделал все, чтобы уничтожить ДФ, который, в свое время, вместе с Сербской Православной Церковью поставил его на первое место в нашем избирательном списке, победившем на выборах. И в последние дни своего правления он больше выяснял отношения с ДФ, чем с Дританом Абазовичем, наверное, наивно полагая, что эти выпады изменят отношение западного фактора к нему. К сожалению, Кривокапич стал жертвой собственной иррациональной политики, и вопрос в том, оправится ли он от такого эпилога, в котором он был главным антигероем.

ДФ, по сути, поддержал предложение свергнутого премьера по отставке Абазовича, но воздержался от голосования по вотуму недоверия правительству. С чем связана подобная стратегия?

ДФ считает, что Здравко Кривокапич и Дритан Абазович являются главными виновниками политического кризиса в Черногории, и оба должны были подать в отставку, особенно после взаимных обвинений в причастности к контрабанде наркотиков и сигарет. Поскольку мы уже проголосовали за запросы об отстранении некоторых министров, мы посчитали логичным проголосовать и за отстранение Дритана Абазовича.

Однако Дритана Абазовича спасла ДПС (националистическая «Демократическая партия социалистов» президента-диктатора Черногории Мило Джукановча – ред.) своими голосами, и тогда стало ясно, что между Абазовичем и Джукановичем существует соглашение, которое исключит возможность выхода на досрочные парламентские выборы. Поэтому наша позиция состоит в том, что мы не голосуем за падение правительства Кривокапича вместе с ДПС, что является принципиальным отношением к волеизъявлению граждан, высказанному на выборах 30 августа.

Как в этих условиях, на ваш взгляд, поведет себя «Демократическая партия социалистов»? Можем ли мы однозначно утверждать, что ДПС – это сбитый летчик (в частности, Милош Конотар из коалиции «Черное на белое» прямо в Скупщине заявил им о том, чтобы депутаты ДПС не радовались смещению правительства Кривокапича, потому что отставка правительства – не их победа), а на первый план сейчас выходят другие фавориты Запада – GP URA? Или же у националистов еще остается шанс урвать каштаны из огня?

Если меньшинство ДПС поддержит Дритана Абазовича, это будет предательством предвыборной воли граждан, в чем есть все элементы политической коррупции, потому что трудно объяснить, почему нынешний кризис не решается выборами, а вместо этого формируются беспринципные политические коалиции, не поддерживаемые гражданами.

ДФ не будет частью такого процесса по смене исполнительной власти и не станет участвовать в возвращении к власти ДПС. Тем, кто это сделает, придется столкнуться с внеинституциональной борьбой за защиту избирательной воли людей, а это означает, что большинство черногорцев снова выйдут на улицы.

Кто, на ваш взгляд, стоит за аферой «правительства меньшинства»? Кто придумал эту чудовищную формулировку и с какой целью? На ваш взгляд, согласится ли славянское православное меньшинство Черногории с тем, что им будут указывать как жить представители мусульманских этнических меньшинств?

ДФ не имеет ничего против того, чтобы ответственные государственные посты занимали представители национальных меньшинств, но это должно быть подтверждено избирательной волей граждан. Однако в данном случае кто-то пытается обойти избирательный выбор людей, а именно ДФ как сильнейший политический союз, составляющий 67% нынешнего парламентского состава, как это было сделано в декабре 2020 года (когда Кривокапич и Абазович, пойдя на поводу у западных посольств, не дали министерских портфелей сербским политикам из «Демократического фронта» – ред.).

Всем известно, что за ДФ преимущественно голосуют сербы, и что таким образом они пытаются стигматизировать нас, как антигосударственный элемент и еще больше загнать в гетто, как недостойных выполнять государственные функции. Наш долг не допустить этого, даже если нам снова придется выйти на улицы с иконами и крестами, чтобы отстаивать свое право на выживание».

Если афера Запада при поддержке европейских леваков, тех же немецких «зеленых» и Виолы фон Крамон пройдет, и «правительство меньшинства» будет создано, то что, на ваш взгляд, ожидает Черногорию?

В случае предательства выбора избирателей наш внеинституциональный ответ будет полностью легитимен, поскольку решение о будущем Черногории должны принимать ее граждане, а не заинтересованные центры в международном сообществе.

Абазович изначально не казался ни албанским националистом, ни исламским фундаменталистом, однако в Черногории происходят процессы, аналогичные тем, что происходят и в Северной Македонии. С той лишь разницей, что в Северной Македонии более 25% албанцев, а в Черногории не наберется и пяти.

Тем не менее, в Северной Македонии сейчас девять министров –албанцев против одиннадцати славян, а у Черногории велик шанс получить албанского премьера. Тенденции говорят сами за себя. Кто стоит за ними? И кому выгодна албанизация славянских Балкан?

Я не думаю, что это «албанизация» Черногории, потому что албанцы, как вы отметили, составляют 5% в нашей стране, но я, безусловно, считаю необъяснимым и недопустимым, чтобы кто-либо, будь то албанец или серб, ломал избирательную волю без выборов. Это основная проблема, как и очень натянутая теория о том, что сербы в Черногории, получившие поддержку граждан, не могут быть частью исполнительной власти, при этом по вкусу различных международных центров, которые никак не связаны мнением граждан, создаются новые коалиции.

Именно этот нарратив очень опасен и может подтолкнуть Черногорию к гражданским конфликтам, которых мы не хотим. Поэтому мы рассчитываем, что те, кто стоят у руля этих процессов, проявят мудрость, это сделают так, и что в кризисный период у нас не возникнет противостояния.