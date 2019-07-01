Лидер сербов подверг резкой критике Боснию и Герцеговину

01.07.2019, Белград, Виктор Орлов

В Боснии и Герцеговине нарастают противоречия между регионами страны, что становится препятствием для развития государства, в Сараево мечтают о постепенной ликвидации самостоятельности Республики Сербской.

Об этом в интервью рассказал председатель президиума БиГ Милорад Додик, представляющий Республику Сербскую.

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«Это накопление недовольства становится бременем для развития… Я бы хотел, чтобы кто-то нашел пример, опровергающий тот факт, что БиГ все больше и больше страдает параличом… Федерация БиГ не функционирует, выборы унизительны, боснийцы выбирают подходящего для них хорвата и хотят навязать его сербам», – сказал он.

Додик подверг критике политику столицы – «за счет Республикой Сербской, но никогда в ущерб Сараево, и от нас они ждут только аплодисментов».

«История должна была закончиться исчезновением Республики Сербской. Теперь они думают, что Додика с его группой нужно просто пережить, пока не придет кто-то другой, и не внесет сумятицу в мировоззрение, что сможет уменьшить силу РС», – добавил он.

«Мы должны продолжать политику укрепления суверенитета РС. И оспаривать каждую попытку передачи юрисдикции, которая произошла бы без нашей воли или под давлением», – подчеркнул Додик.

Босния и Герцеговина – бывшая республика СФРЮ, 5 апреля 1992 года стала «независимой». Процесс отделения сопровождался кровопролитными войнами. Мусульмане воевали против сербов или хорватов в зависимости от региона, иногда они воевали вместе с хорватами против сербов. Конфликт закончился военной интервенцией НАТО и принуждением сербов к подписанию Дейтонских соглашений 14 декабря 1995 года, по которым сербы теряли значительную часть своих территорий. По этим соглашениям предусматривалось сохранение единого государства, состоящего из двух частей: Мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской.