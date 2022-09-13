Лидер севастопольских комсомольцев героически погиб под Харьковом
В ходе специальной военной операции погиб первый секретарь Севастопольского горкома ЛКСМ РФ Александр Череменов.
Об этом сообщили в молодежном парламенте Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Настоящий патриот Севастополя, искренний и отзывчивый, готовый работать на благо молодежи и своего города — таким мы знали Александра, таким он навсегда останется в нашей памяти», – подчеркивается в сообщении.
Череменов погиб неделю назад в ходе боев под Харьковом. Ему было 30 лет. Последняя его запись в социальных сетях: «когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал». Прощание с Александром Череменовым состоится завтра 14 сентября в 15:00 на Аллее памяти городского кладбища «Кальфа».
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